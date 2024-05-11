Medikal Park Hastanesi arşiv odasında yangın

D-100 Karayolu üzerinde Symbol AVM yanında bulunan Medikal Park Hastanesi'nin alt katındaki arşiv bölümünde yangın çıktı. Arşiv bölümünde çıkan yangın, çevrede ve hastane bölümünde büyük panik yarattı. İhbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler oaly yerine gelerek yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.