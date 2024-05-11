Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Kocaelispor Yönetim Kurulu acil toplantı yaparak Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in görevine son verdi.
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup, toplantı sonrası teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır." denildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan, kulüp başkanı Recep Durul, “Evet, yoları ayırdık. Yeni hocamız yarına kadar belli olacak” dedi. Detaylı bilgi vermek istemeyen Durul, sözleşmeyle ilgili de hafif koşullarda yükümlülük olduğunu söyledi.
Ligin 24. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Gürsel yönetiminde 11 maça çıkan Kocaelispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(43 )
Dalgakıran - Bursan yönetime sesleniyorum okurlarmı bilemem ama se wyide düşünerek adam akıllı bir hoca ile anlatsınlar aksi taktirde bilinçsiz bir hoca ile anlaşıldığın sözleşme gereği Fırat gül de olduğu gibi o yılın sezonunda yönetiyor ve yine hüsran takımın içinden geçiyorlar
Dalgakıran - Çok geç kalınmış bir durum sayın Durul iiçin demiyorum ama o içteki yöneticiler kına yaksın şimdi hangi akla hizmet bu Mustafa hoca ile devam kararı aldınız biraz olsun şu taraftarı dinleseydiniz artık çok geç şimdi bizi çıkartacak hoca değilde seneye temeli oluşturmak adan akıllı bir hoca ile anlaşın buda Hüseyin eroğlu boşta
Murat Yavuz - Kesinlikle Fikret Aslan gelmeli. Fikret hoca bizi süper lige çıkarmakla kalmaz Avrupa şampiyonu bile yapar.
Hodri - Cok iyisin be yönetim bravo
41li - Sakarya şampiyon dağılın beyler .
Üzgün Taraftar - Takımın içine ettikten sonra....
Tabaneli - icimizden birileri olmali.
Hamza mutlu ve Murat soner basak gelmeli.
Atı Sat Essek Al ? - Adam Fuat çaba nın hep yardımcıligini yapmış . Biz bunu aldık hoca diye takımın başına koyduk. Bu anca ertugrula yardımcı olur hoca değil ?
Pasali41 - Hamza Mutlu gelmeli takimi en iyi takip eden ve bilen icimizden biri !!!
Ümit Yazıcıoğlu - Geç kaldınız geçmiş olsun.
Futbol Sever Körfezli - Bir dahaki senenin planını yapmaya baslayın bence. Adam gibi transferler yapın şu takıma. Bu seneden geçti artık... bu kadroyla olmayacagı zaten baştan belliydi.
Kâmili - Çok mu aradınız zaten kim getirdiyse kim akıl ettiyse müthiş hoca tribünde biri yönetseydi daha iyi yerde olurdu takım
Körfez - Ertuğrul Sağlam hayırlı olsun.
Efsane - ısabetlı karar baturman hoca dogru karar
Necdet - Çok şükür
Cemalettin - Bu takımın başına kimi getirirseniz getirin hiç bir şey olmaz. Sorun teknik direktör de değil. Bu oyuncuları transfer edenler de. Oyuncuların kapasitesi bu. Ben her zaman söyledim bu takım play off lara kalması bile mucize. Finale kalırsak ki hiç sanmıyorum . Final de yine Sakarya ile oynayacağız. Aynı oyuncular oynayacak ne değişecek ki. İnşallah ben yanılırım. Kocaelispor süper lige çıkar.
İsmail - yoooo kalsaydı ya... irtifayı kaybederken...
Serkan Ersoylu - Bülent Baturman nedir . Ertuğrul hoca ayarında hoca bulun
Kırfezlıı - Geçti bolunun pazarı sür eşeğin niğdeye.
Ozii - Kendisi duruyor mu Recep beyin? Zahmet etmiş havlu atmamıza şurda ne kaldı erken yollamış hocayı.
Körfezden_esen - Her şeyde geç kalıyoruz ,
Tren gitti arkasından el sallayalım.
Yazık söylenecek başka bir şey yok .
Bu taraftara zulüm gibi bir sezon gecirttiniz.
İzmitli - Serdar Topraktepeyi getirin
Şeker Mahalleli - Büyük konusma Büyük lokma yeme inşallah finalde karşılarız şimdilik bu kadar yeter size ahahahahahah:))))))))
Obhm4141 - Çorum maçını bu resim öğretmeninin görmemesi bile bizim için ONUR VERİCİDİR
Köfte İsmail olsun ama bu OLMADİ YA EN BÜYÜK KAZANC BUDUR
Basiskele41 - İnanalım mı ???
Ben KOCAELİ yi terkedene kadar inanmam
Yönetim kendi istifasını da verirse ne ala
Kadiköylu - Bir hoca takıma hicmi bişey veremez superlige oynayan takım 11 maçta 3 maç mi kazanair kadro pozisyon tercihlerinde fantezi yapaman falan yemin ederimki sana yazıklar olsun bütün hayallerimizi duygularımızı caldin bizi küçük düşürdün Selahattin Dinçel bile senin cooook üzerinde hoca adam alt liglerde başaralı hep. Sende başarılı olmak istiyorsan BAL Ligi'nde yada 3. ligde hocalık yap 1.lig sana büyük hele kocaelispor gibi il takımı çok aşırı büyük bütün.umraniyenin başında dursaydin Ümraniye küme düşerdi bize geldin superlige cikalim diye plar of 3.lugunu bile alamadık coookkk yaziiik
Harbi Izmitli - Taner gülleri zannedersem bosta
Aa - Hala bulent baturman diyorlar, yahu adam son yillarin topunu goruyor mu? birakin kardesim yardimci antronor yonetsin yeniyorsak yenelim kaybediyorsak kaybedelim yeter yaa
Gültepeli - Takımın başına getirilmesi hataydı zaten, gitsin podyumlarda mankenlik yapsın.
Kutluay41 - Ama geç kaldınız,
Sakaryaspora şampiyonluk hayırlı olsun...
Körfez - Taner Gülleri'ye şans verilebilir.
Mag - Bu iğrenç futbolcu topluluğunu yönetim aldı yönetimde kent yöneticileride defolup gitsin
Hodrimeydan41 - Bulent Baturman mi ha ha ha cok komik
Serkan - yonetiminde istifasini istiyoruz
İzmitli. - Siyasetlede yolların ayrılması lazım,
Mta - Ne olacak şimdi. Ertuğrul sağlam'ı gönderdiniz hata yaptınız. Bu hocayı getirdiniz hata yaptınız. Tam play-off öncesi onunda gönderdiniz daha büyük hata yaptınız
Basiskele41 - Sağlam yanlış idi gitti
Gürsel yanlış kişi idi gitti
Bu takım kimseyi yenemez en azından gelecek yönetim daha önceden yapacağı şeyleri yapar vakit sıkıntısı çekmez
Emre Ks - O işi siz ümraniye maçından sonra yapacaktınız 5 gün sonra çorum maçı var ? Atı alan üsküdarı geçti.
Emir - U19 dan 4_ 5 takviye ile çıkalım play offlara herkese ama herkese teşekkür edelim.
Obhm4141 - Mümkünse İZMİTİN ÜSTÜNDEN UÇAKLA BİLE GECME
Gökhan - Recep durul iyiyimi. Rahatsızlanıp hastaneye kaldırılma ihtimali var
Dipnot - Tazminati cebinizden ödeyin ...
Surbic - Bu kadar hayırlı olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.