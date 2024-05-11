Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı

Cemalettin - Bu takımın başına kimi getirirseniz getirin hiç bir şey olmaz. Sorun teknik direktör de değil. Bu oyuncuları transfer edenler de. Oyuncuların kapasitesi bu. Ben her zaman söyledim bu takım play off lara kalması bile mucize. Finale kalırsak ki hiç sanmıyorum . Final de yine Sakarya ile oynayacağız. Aynı oyuncular oynayacak ne değişecek ki. İnşallah ben yanılırım. Kocaelispor süper lige çıkar.