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11 May 2024 - 20:38- Spor G:

Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı

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Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.

Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı mask
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Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Kocaelispor  Yönetim Kurulu acil toplantı yaparak Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in görevine son verdi.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup, toplantı sonrası teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır." denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan, kulüp başkanı Recep Durul, “Evet, yoları ayırdık. Yeni hocamız yarına kadar belli olacak” dedi. Detaylı bilgi vermek istemeyen Durul, sözleşmeyle ilgili de hafif koşullarda yükümlülük olduğunu söyledi.

Ligin 24. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Gürsel yönetiminde 11 maça çıkan Kocaelispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Mustafa GÜrsel, yönetim, kocaelispor, yeni

11 May 2024 - 20:38 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(43)
43

Dalgakıran - Bursan yönetime sesleniyorum okurlarmı bilemem ama se wyide düşünerek adam akıllı bir hoca ile anlatsınlar aksi taktirde bilinçsiz bir hoca ile anlaşıldığın sözleşme gereği Fırat gül de olduğu gibi o yılın sezonunda yönetiyor ve yine hüsran takımın içinden geçiyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:58
42

Dalgakıran - Çok geç kalınmış bir durum sayın Durul iiçin demiyorum ama o içteki yöneticiler kına yaksın şimdi hangi akla hizmet bu Mustafa hoca ile devam kararı aldınız biraz olsun şu taraftarı dinleseydiniz artık çok geç şimdi bizi çıkartacak hoca değilde seneye temeli oluşturmak adan akıllı bir hoca ile anlaşın buda Hüseyin eroğlu boşta

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:54
41

Murat Yavuz - Kesinlikle Fikret Aslan gelmeli. Fikret hoca bizi süper lige çıkarmakla kalmaz Avrupa şampiyonu bile yapar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:53
37

Tabaneli - icimizden birileri olmali.

Hamza mutlu ve Murat soner basak gelmeli.

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 11 Mayıs 21:28
36

Atı Sat Essek Al ? - Adam Fuat çaba nın hep yardımcıligini yapmış . Biz bunu aldık hoca diye takımın başına koyduk. Bu anca ertugrula yardımcı olur hoca değil ?

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:26
35

Pasali41 - Hamza Mutlu gelmeli takimi en iyi takip eden ve bilen icimizden biri !!!

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 21:25
33

Futbol Sever Körfezli - Bir dahaki senenin planını yapmaya baslayın bence. Adam gibi transferler yapın şu takıma. Bu seneden geçti artık... bu kadroyla olmayacagı zaten baştan belliydi.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:24
32

Kâmili - Çok mu aradınız zaten kim getirdiyse kim akıl ettiyse müthiş hoca tribünde biri yönetseydi daha iyi yerde olurdu takım

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:22
28

Cemalettin - Bu takımın başına kimi getirirseniz getirin hiç bir şey olmaz. Sorun teknik direktör de değil. Bu oyuncuları transfer edenler de. Oyuncuların kapasitesi bu. Ben her zaman söyledim bu takım play off lara kalması bile mucize. Finale kalırsak ki hiç sanmıyorum . Final de yine Sakarya ile oynayacağız. Aynı oyuncular oynayacak ne değişecek ki. İnşallah ben yanılırım. Kocaelispor süper lige çıkar.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:19
26

Serkan Ersoylu - Bülent Baturman nedir . Ertuğrul hoca ayarında hoca bulun

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:18
25

Kırfezlıı - Geçti bolunun pazarı sür eşeğin niğdeye.

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 21:13
24

Ozii - Kendisi duruyor mu Recep beyin? Zahmet etmiş havlu atmamıza şurda ne kaldı erken yollamış hocayı.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:12
23

Körfezden_esen - Her şeyde geç kalıyoruz ,

Tren gitti arkasından el sallayalım.

Yazık söylenecek başka bir şey yok .

Bu taraftara zulüm gibi bir sezon gecirttiniz.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:11
21

Şeker Mahalleli - Büyük konusma Büyük lokma yeme inşallah finalde karşılarız şimdilik bu kadar yeter size ahahahahahah:))))))))

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 11 Mayıs 21:09
20

Obhm4141 - Çorum maçını bu resim öğretmeninin görmemesi bile bizim için ONUR VERİCİDİR

Köfte İsmail olsun ama bu OLMADİ YA EN BÜYÜK KAZANC BUDUR

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:08
19

Basiskele41 - İnanalım mı ???

Ben KOCAELİ yi terkedene kadar inanmam

Yönetim kendi istifasını da verirse ne ala

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:07
18

Kadiköylu - Bir hoca takıma hicmi bişey veremez superlige oynayan takım 11 maçta 3 maç mi kazanair kadro pozisyon tercihlerinde fantezi yapaman falan yemin ederimki sana yazıklar olsun bütün hayallerimizi duygularımızı caldin bizi küçük düşürdün Selahattin Dinçel bile senin cooook üzerinde hoca adam alt liglerde başaralı hep. Sende başarılı olmak istiyorsan BAL Ligi'nde yada 3. ligde hocalık yap 1.lig sana büyük hele kocaelispor gibi il takımı çok aşırı büyük bütün.umraniyenin başında dursaydin Ümraniye küme düşerdi bize geldin superlige cikalim diye plar of 3.lugunu bile alamadık coookkk yaziiik

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:06
16

Aa - Hala bulent baturman diyorlar, yahu adam son yillarin topunu goruyor mu? birakin kardesim yardimci antronor yonetsin yeniyorsak yenelim kaybediyorsak kaybedelim yeter yaa

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:02
15

Gültepeli - Takımın başına getirilmesi hataydı zaten, gitsin podyumlarda mankenlik yapsın.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:01
13

Kutluay41 - Ama geç kaldınız,

Sakaryaspora şampiyonluk hayırlı olsun...

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:59
11

Mag - Bu iğrenç futbolcu topluluğunu yönetim aldı yönetimde kent yöneticileride defolup gitsin

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 20:59
07

Mta - Ne olacak şimdi. Ertuğrul sağlam'ı gönderdiniz hata yaptınız. Bu hocayı getirdiniz hata yaptınız. Tam play-off öncesi onunda gönderdiniz daha büyük hata yaptınız

Yanıtla . 8Beğen . 4Beğenme 11 Mayıs 20:51
14

Basiskele41 - @Mta 07 nolu yoruma cevabı: Sağlam yanlış idi gitti

Gürsel yanlış kişi idi gitti

Bu takım kimseyi yenemez en azından gelecek yönetim daha önceden yapacağı şeyleri yapar vakit sıkıntısı çekmez

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:00
06

Emre Ks - O işi siz ümraniye maçından sonra yapacaktınız 5 gün sonra çorum maçı var ? Atı alan üsküdarı geçti.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:50
05

Emir - U19 dan 4_ 5 takviye ile çıkalım play offlara herkese ama herkese teşekkür edelim.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:49
04

Obhm4141 - Mümkünse İZMİTİN ÜSTÜNDEN UÇAKLA BİLE GECME

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:48
03

Gökhan - Recep durul iyiyimi. Rahatsızlanıp hastaneye kaldırılma ihtimali var

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 20:45
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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