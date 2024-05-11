Afganistan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.
Buna göre, son haftalarda Bağlan vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1000 evin ise yıkıldığı kaydedildi.
Öte yandan, Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Bu sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.
Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.