Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam sesleri

BAŞKAN RECEP DURUL GÖRÜŞECEK
Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in istifasının ardından Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın ismi gündeme geldi. Yeşil siyahlılarda Başkan Recep Durul’un bu akşam Ertuğrul Sağlam ile bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Yeşil Siyah - Acilen ertuğrul sağlam gelmeli zaman dar vakit yok
Aa - Gel hocam gel ve birdaha bu hodrimeydan serserilerini dinleme, biz seninle mucadeleye haziriz sampiyon olsan da olmasan da yeterki senin gibi bir efendi hoca olsun. Hakkini da helal et.
Aa - Ben artik hodrimeydan serserilerini statta gormek istemiyorum. Ailemle colugum cocugumla maca gitmek istiyorum.
Yunus Yıldız - Biz ne cekiyorsak hotrimeydan taraftar grubundan çekiyoruz kulüp ü taraftar yönetemez
Serdar - Olması gereken de budur. Ertuğrul sağlam ile yolları ayırmak hata idi zaten.
41siyahyesl - Hadi inşallah ilk defa yönetim akıllıca bir.is yapmış olur çıkalım cikmayalim Ertuğrul a vefa borcumuz var
Harbi Izmitli - Yuh artik
Izmitli 4141 - Hade insallah
İhsaniyeli - Oooo hadi inşallah yaa
Ahmet Koc - HOCA OLARAK ENGIN Koyun getirin sizler gidin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.