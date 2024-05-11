Yönetim Sağlam’ı getirmeye gidiyor

Yıldızın Takası - Bir nisan mi kardeş bugün şaka deyin ki gülelim gülüm,adamı hem gönderin hemde play off bileti de yanacak diye getirmeye gidin,nasıl olacak bu iş nasıl toparlamayi düşünüyorsunuz bu durumu Ertuğrul hocanın yaptığı transferleri elde tutamadiniz takım iyi giderken adamı gönderdiniz simdi de gel diye yalvariyorsunuz,Ertuğrul hocaya tek diyeceğim gelme hocam gelme kocaeli bizi seneler önce küstürdü senide kinci yapmasınlar gelme hocam