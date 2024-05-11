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11 May 2024 - 21:22- Spor G:

Yönetim Sağlam’ı getirmeye gidiyor

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Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile görüşme bu akşam yapılacak. Taraflar arasında anlaşma olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Yönetim Sağlam’ı getirmeye gidiyor mask
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İSTANBUL’A GİDİYORLAR

Daha önce yönetim kurulu toplantısında ismi gündeme gelen teknik direktör Ertuğrul Sağlam geri geliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri Selçuk Kösemen ile Zeynel Abidin Akyol şuanda İstanbul’a teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile görüşmeye gidiyor. Tarafların anlaşmaya varmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yönetimin Süper Lig'e çıkılsın veya çıkılmasın her şartta önümüzdeki sezon Sağlam ile çalışma düşüncesinde olduğu, deneyimli teknik adama bu teklifle gidileceği öğrenildi. Eğer Sağlam'dan olumsuz yanıt alınırsa takımın başına Play-Off maçları için Bülent Baturman'ın getirilmesi bekleniyor.

# yönetim, İstanbul, Ertuğrul Sağlam, Bülent Baturman, kocaelispor, HER, çalışma

11 May 2024 - 21:22 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(43)
44

Fahri - Futbolu bilmiyen sözde taraftar gitsin özür dilesin ertuğrul hocadan buraya düşmemizin sebebi taraftar ve yönetimdir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:11
43

Serdarali - çok bilmiş spor yazarları gönderdi ertuğrul hocayı yaa demekki göründüğü gibi olmuyormuş hiçbirsey ben olsam bu saatten sonra gelmem !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:11
42

Aa - Bu defa sart kosacak benim istedigim adamlari alacaksiniz diye, her turlu alacaklar. o zaman izleyin siz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:11
38

Can Can - Hic kimse konusmasin takimi taniyan tek adam yönetimin aldigi karardan dolayi tebrik ederim hocanin arkasinda duralimmm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:10
36

Rezalet - Ertuğrul hocanın tek şartı kadroyu sıfırdan kurmak olmalı kabul etmiyorlarsa gelme hoca. Profesyonel ekip gerekiyor. Derme çatma ekiple olmaz. Bu oyuncularla olmaz. REZALETTTTT.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:09
34

Yeşil Siyah - Yarın sabahtan göreve başlamalı ertuğrul hoca ne yapıp ne edin getirilmeli engin beyin yaptığı hatayı düzeltilmeli benim görüşüm bu yana

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:06
33

Yeşiiilll - Demek ki Koyun ile Sağlam'ın araları bozulduğu için gitti Sağlam. Koyun gibi bir sorunumuz kalmadığından Sağlam yine eskisi gibi takımın başına geçebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:05
32

Komsu 54 - Denenmisimi tekrar denemek cok büyük hatadır!

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 22:05
41

Basiskele 41 - @Komsu 54 32 nolu yoruma cevabı: Haklısın ne diyelim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:10
40

Körfez41 - @Komsu 54 32 nolu yoruma cevabı: Adam kötü değildi ki, elindeki kadro ile en iyisini yaptı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:10
30

İzmitli. - Saçmalık,ancelottiyi getirsekte nafile,çorumda iş biter,futbol oynamayı bilmeyen bir futbol takımımız var,

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 22:01
39

Aa - @İzmitli. 30 nolu yoruma cevabı: Ne sacmaligi ulan adam sampiyonlar liginde takim yonetmis hoca. Kimi getiricen? Adam takimi hazirlasin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:10
29

Yıldızın Takası - Bir nisan mi kardeş bugün şaka deyin ki gülelim gülüm,adamı hem gönderin hemde play off bileti de yanacak diye getirmeye gidin,nasıl olacak bu iş nasıl toparlamayi düşünüyorsunuz bu durumu Ertuğrul hocanın yaptığı transferleri elde tutamadiniz takım iyi giderken adamı gönderdiniz simdi de gel diye yalvariyorsunuz,Ertuğrul hocaya tek diyeceğim gelme hocam gelme kocaeli bizi seneler önce küstürdü senide kinci yapmasınlar gelme hocam

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:57
26

Korfez - Ertugrul hoca yetmez, profesyonel menajer getirip yönetimin idari işler dışındaki her şeyden eli çekilmelidir. Zira futbolla uzaktan yakından alakanız yok.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:55
25

Gio - bir takım hiç mi akıllanmaz , aldırdığı bütün adamlar karavana , aykut kocamangil futbola devam ilk maç 3 yer

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:54
24

Korfezli Savasci - Bu iş Mehmet Şimşek olayina döndü patladimi gel Mehmet Şimşek bizdede gel Ertuğrul her taraf ta patlak

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:52
23

Orhan - Siz herhalde herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz Ertuğrul Sağlam da karakter var kovulduğu yere tekrar gelmez biraz gerçekçi olun takımı veli ve yaşar aslan çalışırtır

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:50
22

Obhm4141 - Alın gelin şampiyon hocayı

Süper ligde bile yok böyle hoca

Ertuğrul sağlam gönderildiğinde ikinci sıradaydik.

Bı şehirde KORKAKLARA YER YOK DİYENLER BUGUN MACA BİLE GELEMEDİLER NE HİKMETSE

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:49
47

Basiskele 41 - @Obhm4141 22 nolu yoruma cevabı: Hatırlatma 2.sirada değildik 3.siradaydik ve son hızla düşüşe geçmiştik kör ölünce badem gözlü olurmuş derler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:13
17

Erkan - Seneye istediği oyuncularda alınsın o zaman iyi bir takım da olur..

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:39
16

İlkerr - Derinceli ye cevap arkadaşım sizler biliyorsunuz ya sizlerden bilgi alır ...bu kadar kendi insanına düşman gözüyle bakan başka bir memleket varmıdır acaba.....

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:38
14

Cuk Diye - Şu sehrin hocasına guvenemediniz siz akillanmazsiniz yine milyonları verin bu takımı Ertuğrul kurdu

Yanıtla . 5Beğen . 9Beğenme 11 Mayıs 21:37
20

Zzz. - @Cuk Diye 14 nolu yoruma cevabı: Ne anlatıyon sen ya , adamın istediği oyuncularla gorusmediler bile, bu şehrin hocası kim bu arada hoca mi var bu şehirde

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:47
19

. - @Cuk Diye 14 nolu yoruma cevabı: Ne çok biliyorsunuz beee

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:46
11

Korfez - Ertugrul hoca bu yetersizleri kabul ediyorsa helal olsun yani.

Yanıtla . 17Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:33
10

Basiskele41 - Biri bana ikinci yarı ve yaşanan süreçi anlatırsa sevineceğim benim kafadaki devreler yandı

Nasıl bir yönetim Nasıl bir trafik ben artık şaşırmıyorum bile

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:33
09

Gusei - Takımı iyi tanıyan biri, gelirse tam yetki ister.

Başara bilir, gelirse ve takımı superlige çıkarırsa,

Efsane olur,yakisirda hayırlı olsun.

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:32
08

Hamza - Zaten gönderilmesi yanlıştı tribün gazıyla hocamı gonderilir.

Yanıtla . 10Beğen . 3Beğenme 11 Mayıs 21:32
28

Yunus Yıldız - @Hamza 08 nolu yoruma cevabı: Sana gönülden katılıyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:55
07

Derinceliyiz41 - Bulent Baturman acaba Kocaelispor’un ilk 11’ ini biliyor mu? baglanip soralim.

Yanıtla . 5Beğen . 6Beğenme 11 Mayıs 21:32
06

Ozii - Hoca gitsin diyenlerdendim ama hata yapmışız. Gelirse bir şansımız olur. Açıklaması var benim istedığim bazı oyuncularla görüşme bile yapılmadı diye tek kızdığım nokta bu takım kurulurken bu Engin Koyun efendiye ses çıkarmaması itiraz edip rest çekmeyisi.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:32
31

Yıldızlar - @Ozii 06 nolu yoruma cevabı: İkisi de Gümüşhaneli Ertuğrul hoca da bizim gibi hemserilerinden nasibini aldı bu saatten sonra babanın oğlu olsa güvenme hocam bizde çok hemseri diye bagrimiza bastiklarimizdan nasibimizi aldik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 22:01
15

Aa - @Ozii 06 nolu yoruma cevabı: Herkes hata yapar basarisizlik ta olur ama Ertugrul Hocam bize efendi 2 topcu yetistirse yeterli. Biz ciksak ta olur cikmasak ta hele bir otursun takim bir borclarimiz bitsin yavas yavas takimla taraftar bir barissin bak o zaman nasil ilerliyor. tesekkurler durust yorumun icin.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:37
05

Kadiköylu - Böyle saçmalık olmaz gondermesydiniz superligdeydik şimdi play oftan çıkmak için tekrar cagiriyorsunuz inşallah lutufta bulunur geri döner çünkü haksızlık yapıldı adama. Gerçi play oftan cikamazsak bile yeni sezonda tekrar Ertuğrul sağlam hocayla devam etmeliyiz birde onun istediği topculari almalıyız

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:30
04

Demir - En azından seneye daha iyi takım kuracağıma adım gibi eminim

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:29
01

Timçin - Keşke gelse, çıksak da çıkmasak da varlığı yeter. Tabi gelecek sezonda sözünü anlatabileceği yöneticilerle çalışabilmeli.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 21:26
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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