Yönetim Sağlam’ı getirmeye gidiyor

İSTANBUL’A GİDİYORLAR
Daha önce yönetim kurulu toplantısında ismi gündeme gelen teknik direktör Ertuğrul Sağlam geri geliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri Selçuk Kösemen ile Zeynel Abidin Akyol şuanda İstanbul’a teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile görüşmeye gidiyor. Tarafların anlaşmaya varmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yönetimin Süper Lig'e çıkılsın veya çıkılmasın her şartta önümüzdeki sezon Sağlam ile çalışma düşüncesinde olduğu, deneyimli teknik adama bu teklifle gidileceği öğrenildi. Eğer Sağlam'dan olumsuz yanıt alınırsa takımın başına Play-Off maçları için Bülent Baturman'ın getirilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(43 )
Kutluay41 - Bence gelmez enayi mi?
Ahmet - Şaka mı bu ?
Fahri - Futbolu bilmiyen sözde taraftar gitsin özür dilesin ertuğrul hocadan buraya düşmemizin sebebi taraftar ve yönetimdir
Serdarali - çok bilmiş spor yazarları gönderdi ertuğrul hocayı yaa demekki göründüğü gibi olmuyormuş hiçbirsey ben olsam bu saatten sonra gelmem !
Aa - Bu defa sart kosacak benim istedigim adamlari alacaksiniz diye, her turlu alacaklar. o zaman izleyin siz.
Can Can - Hic kimse konusmasin takimi taniyan tek adam yönetimin aldigi karardan dolayi tebrik ederim hocanin arkasinda duralimmm
Rezalet - Ertuğrul hocanın tek şartı kadroyu sıfırdan kurmak olmalı kabul etmiyorlarsa gelme hoca. Profesyonel ekip gerekiyor. Derme çatma ekiple olmaz. Bu oyuncularla olmaz. REZALETTTTT.
Emekli - Yanlıştan dönülmüş
Yeşil Siyah - Yarın sabahtan göreve başlamalı ertuğrul hoca ne yapıp ne edin getirilmeli engin beyin yaptığı hatayı düzeltilmeli benim görüşüm bu yana
Yeşiiilll - Demek ki Koyun ile Sağlam'ın araları bozulduğu için gitti Sağlam. Koyun gibi bir sorunumuz kalmadığından Sağlam yine eskisi gibi takımın başına geçebilir.
Komsu 54 - Denenmisimi tekrar denemek cok büyük hatadır!
Basiskele 41 - Haklısın ne diyelim
Körfez41 - Adam kötü değildi ki, elindeki kadro ile en iyisini yaptı.
Aa - Hadi lan ordan
İzmitli. - Saçmalık,ancelottiyi getirsekte nafile,çorumda iş biter,futbol oynamayı bilmeyen bir futbol takımımız var,
Aa - Ne sacmaligi ulan adam sampiyonlar liginde takim yonetmis hoca. Kimi getiricen? Adam takimi hazirlasin
Yıldızın Takası - Bir nisan mi kardeş bugün şaka deyin ki gülelim gülüm,adamı hem gönderin hemde play off bileti de yanacak diye getirmeye gidin,nasıl olacak bu iş nasıl toparlamayi düşünüyorsunuz bu durumu Ertuğrul hocanın yaptığı transferleri elde tutamadiniz takım iyi giderken adamı gönderdiniz simdi de gel diye yalvariyorsunuz,Ertuğrul hocaya tek diyeceğim gelme hocam gelme kocaeli bizi seneler önce küstürdü senide kinci yapmasınlar gelme hocam
Harsingen - Demekki 2024. 2025 ide yaktik
Korfez - Ertugrul hoca yetmez, profesyonel menajer getirip yönetimin idari işler dışındaki her şeyden eli çekilmelidir. Zira futbolla uzaktan yakından alakanız yok.
Gio - bir takım hiç mi akıllanmaz , aldırdığı bütün adamlar karavana , aykut kocamangil futbola devam ilk maç 3 yer
Korfezli Savasci - Bu iş Mehmet Şimşek olayina döndü patladimi gel Mehmet Şimşek bizdede gel Ertuğrul her taraf ta patlak
Orhan - Siz herhalde herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz Ertuğrul Sağlam da karakter var kovulduğu yere tekrar gelmez biraz gerçekçi olun takımı veli ve yaşar aslan çalışırtır
Obhm4141 - Alın gelin şampiyon hocayı
Süper ligde bile yok böyle hoca
Ertuğrul sağlam gönderildiğinde ikinci sıradaydik.
Bı şehirde KORKAKLARA YER YOK DİYENLER BUGUN MACA BİLE GELEMEDİLER NE HİKMETSE
Basiskele 41 - Hatırlatma 2.sirada değildik 3.siradaydik ve son hızla düşüşe geçmiştik kör ölünce badem gözlü olurmuş derler
. - Yönetim ilk kez doğru bir karar almış tebrikler
Ks41 - Bekliyoruz seni ertuğrul reis
Erkan - Seneye istediği oyuncularda alınsın o zaman iyi bir takım da olur..
İlkerr - Derinceli ye cevap arkadaşım sizler biliyorsunuz ya sizlerden bilgi alır ...bu kadar kendi insanına düşman gözüyle bakan başka bir memleket varmıdır acaba.....
Cuk Diye - Şu sehrin hocasına guvenemediniz siz akillanmazsiniz yine milyonları verin bu takımı Ertuğrul kurdu
Zzz. - Ne anlatıyon sen ya , adamın istediği oyuncularla gorusmediler bile, bu şehrin hocası kim bu arada hoca mi var bu şehirde
. - Ne çok biliyorsunuz beee
Aa - Hocam gel ve bir daha gitme
Yenikartepeli - İnşallah hadi bakalım
Korfez - Ertugrul hoca bu yetersizleri kabul ediyorsa helal olsun yani.
Basiskele41 - Biri bana ikinci yarı ve yaşanan süreçi anlatırsa sevineceğim benim kafadaki devreler yandı
Nasıl bir yönetim Nasıl bir trafik ben artık şaşırmıyorum bile
Gusei - Takımı iyi tanıyan biri, gelirse tam yetki ister.
Başara bilir, gelirse ve takımı superlige çıkarırsa,
Efsane olur,yakisirda hayırlı olsun.
Hamza - Zaten gönderilmesi yanlıştı tribün gazıyla hocamı gonderilir.
Yunus Yıldız - Sana gönülden katılıyorum
Derinceliyiz41 - Bulent Baturman acaba Kocaelispor’un ilk 11’ ini biliyor mu? baglanip soralim.
Ozii - Hoca gitsin diyenlerdendim ama hata yapmışız. Gelirse bir şansımız olur. Açıklaması var benim istedığim bazı oyuncularla görüşme bile yapılmadı diye tek kızdığım nokta bu takım kurulurken bu Engin Koyun efendiye ses çıkarmaması itiraz edip rest çekmeyisi.
Yıldızlar - İkisi de Gümüşhaneli Ertuğrul hoca da bizim gibi hemserilerinden nasibini aldı bu saatten sonra babanın oğlu olsa güvenme hocam bizde çok hemseri diye bagrimiza bastiklarimizdan nasibimizi aldik
Aa - Herkes hata yapar basarisizlik ta olur ama Ertugrul Hocam bize efendi 2 topcu yetistirse yeterli. Biz ciksak ta olur cikmasak ta hele bir otursun takim bir borclarimiz bitsin yavas yavas takimla taraftar bir barissin bak o zaman nasil ilerliyor. tesekkurler durust yorumun icin.
Kadiköylu - Böyle saçmalık olmaz gondermesydiniz superligdeydik şimdi play oftan çıkmak için tekrar cagiriyorsunuz inşallah lutufta bulunur geri döner çünkü haksızlık yapıldı adama. Gerçi play oftan cikamazsak bile yeni sezonda tekrar Ertuğrul sağlam hocayla devam etmeliyiz birde onun istediği topculari almalıyız
Demir - En azından seneye daha iyi takım kuracağıma adım gibi eminim
Taraftar - Tam rezillik acemilik komedi
Harbi Izmitli - Kafayı yemeye devam
Timçin - Keşke gelse, çıksak da çıkmasak da varlığı yeter. Tabi gelecek sezonda sözünü anlatabileceği yöneticilerle çalışabilmeli.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.