İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen asker sayısı 272’ye yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ederken, ölen İsrailli askerlerin de sayısı artıyor.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin Zeytun Mahallesi’nde çıkan çatışmada 20 yaşındaki Ariel Tsym adlı askerin öldüğü bildirildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne 27 Ekim'de başlattığı saldırılardan bugüne kadar 272 İsrailli askeri kaybetti.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.