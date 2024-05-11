Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz. İnsansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp sistemlerine hemen her cephede kararlı bir mücadele içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'na, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, herkesi en kalbi duygularıyla, muhabbetle selamladığını söyleyerek başladı.

Tatbikatın kahraman donanma için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, faaliyette görev alan tüm askerlere Allah'tan üstün başarılar niyaz etti.

Erdoğan, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gücüne güç katacağına, askerlerin bilgi, koordinasyon ve motivasyonunu daha da artıracağına yürekten inandığını vurgulayarak, "2 bin 200 yılı aşan şanlı tarihiyle Silahlı Kuvvetlerimiz, disiplini, kabiliyetleri cesareti ve merhametiyle dünyanın en güçlü ordularından biridir. Kahraman ordumuz tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olmuştur. Sadece caydırıcılığıyla değil, yüksek sorumluluk bilinciyle de ordumuz, ülkemizin güven ve huzur kaynağıdır. Milletçe, kendi öz yurdumuzda gönül huzuruyla yaşamak istiyorsak, askeri bakımdan güçlü olmak zorunda olduğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan son gelişmelerin, "güçlü ordu, güçlü  Türkiye" şiarının ne kadar kritik olduğunu kendilerine tekrar hatırlattığına dikkati çekerek, "Bu gerçekten hareketle son 21 yıldır göz bebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek, en modern savunma teçhizatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bilhassa Deniz Kuvvetlerimizin araç-gereç ve personel bakımından en üst seviyede olmasına büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılan geçit töreninin, Deniz Kuvvetlerinin kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl bir imkan sağladığını böylece hep beraber görmüş olduk. TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük bir uçak gemisini ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak beşinci nesil uçağımız KAAN, geçtiğimiz günlerde ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Kızılelma ve ANKA 3'ün farklı testleri devam ediyor. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz. İnsansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp sistemlerine hemen her cephede kararlı bir mücadele içindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerine ulaşana dek mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerine vurgu yaparak, 7 Mayıs'ta başlayan ve 18 Mayıs'ta sona erecek olan Denizkurdu Tatbikatı'nı, bölgenin içinden geçtiği çalkantılı dönemde çok önemli gördüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olarak, tatbikatta görev alan tüm askerleri canıgönülden kutlayan Erdoğan, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatta olan gazilere de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dileyerek, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun." dedi.

Kaynak: AA

# HER, İstanbul, ifade, Türkiye, araç

11 May 2024 - 22:37 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.519.854 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL