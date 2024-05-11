Sakaryasporlu futbolcular: Bu kadar kolay beklemiyorduk

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Kocaelispor, rakibi Sakaryaspor'a mağlup oldu. 0-2'lik skorla tamamlanan maç sonrası Sakaryaspor'da futbolcular Çağlayan Menderes ve Erdi Dikmen açıklamalarda bulundu. Menderes maçın kendileri adına zor geçmesini beklediklerini ifade ederken beklenenin aksine kolay bir maç geçirdikleri ifade etti. Dikmen ise finale çok iyi bir şekilde hazırlanacaklarını belirtti.