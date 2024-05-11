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İsrail, Gazze’deki kara ve hava operasyonlarını eş zamanlı olarak genişletiyor

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İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletti.

İsrail, Gazze’deki kara ve hava operasyonlarını eş zamanlı olarak genişletiyor mask
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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusundaki bölgelere girdi. İsrail, Gazze’nin kuzeyinde yaşayanlardan kentin batısına ilerlemelerini istedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini hedef alan kara ve hava saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Kara operasyonları ve tahliye kararları

İsrail ordusu, Refah kentine yönelik operasyonlarının genişletilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara rağmen, bu sabah, Refah’ın merkezindeki ailelerin kenti acilen boşaltmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulundu.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini talep etti.

İsrailli Sözcü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi, Selam, Nur, Tel Zater, Beyt Lahiya, Cibaliya Kampı, İzbet Mellin, Ravda, Nuzhe, El-Cerin, Nahda ve Zuhur mahallelerindeki Filistinlilerin de bulundukları yerlerden çıkmaları ve kentin batısına geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Kuzeydeki Filistinlilerin, tel örgülere yaklaşmalarının yasak olduğunu aktaran Adraee, paylaşımında boşaltılması istenen bölgelerin haritalarına da yer verdi.

İsrail’in Filistinlilerin yönelmesini istediği ve güvenli bölge olarak adlandırdığı alan; alt yapı, elektrik, iletişim, internet gibi hizmetlerin bulunmadığı, seralar ve kumluk alanlarla bölünmüş yerleşime elverişsiz bir bölgeden oluşuyor.

Görgü tanıklarının ve yerel Filistinli kaynakların ifadesine göre, Refah'ın doğusunda Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar günlerdir aralıklarla devam ediyor.

Refah Sınır Kapısı çevresinden dumanlar yükselirken, kentin doğusundaki bölgelerde zaman zaman karşılıklı silah sesleri ve İsrail topçularının saldırıları duyuluyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan 10 Mayıs’ta yapılan açıklamada, "Refah'ın doğusundaki Deva Camisi yakınında çeşitli ve eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildiği" ifade edildi. İsrail askerlerinin bulunduğu bir bina ile askeri araçların Yasin tanksavar roketleriyle vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İzzeddin el-Kassam’ın, İsrail ordusu ve askeri araçlarını hedef alan saldırıları sonucu bazı İsrail güçlerinin Saad Sayil Kışlası bölgesinde doğuya doru çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kassam Tugayları'nın bu sabah, İsrail ordusuna ait zırhlı bir personel taşıyıcıyı 105 milimetrelik "Yasin" tanksavar roketleriyle vurduğu aktarıldı.

Filistinlilerin barınacak yerleri kalmadı

İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi’nin batısındaki yerleşim yerleri neredeyse tamamen yok edildiğinden İsrail’in Gazze’nin kuzeyinden tehcir ettirdiği yüz binlerce Filistinlinin barınacak ve sığınacak yerleri kalmadı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusundaki el-Ferahin bölgesine saldırı başlattı.

Görgü tanıklarına göre, daha önceki saldırılarında yerle bir edilen Han Yunus’un doğusundaki bölgeler yoğun ateşe maruz kaldı.

Yine Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinde cuma günü 2 eve düzenlenen saldırılarda da çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırıların hedefi ise Ez-Zevayide beldesi ile En-Nuseyrat Mülteci Kampı oldu. Buralardaki saldırılarda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, ez-Zeytun Mahallesi’nde bir İsrail subayını keskin nişancı ateşiyle vurduklarını bildirdi.

Hava bombardımanları

İsrail savaş uçakları ve topçularının, dün gece ve cumartesi sabahı Gazze Şeridi'ndeki tüm kentleri hedef alan saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları, İsrail'in saldırıları sonucu hastaneye çoğu çocuk 21 ölü ve onlarca yaralının getirildiğini aktardı.

Görgü tanıkları, Zevaide kasabasında bir evin hedef alındığı bombardımanda da 5'i çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 9 Filistinlinin öldüğünü ifade etti.

Meğazi Kampı’na düzenlenen hava saldırısında ise 4’ü kadın 5 kişi öldü. Ez-Zeytun Mahallesi, Zevaide kasabası ve Meğazi Kampı’ndaki evlerin hedef alındığı diğer saldırılarda da 10’dan fazla Filistin öldü, onlarcası yaralandı.

Cibaliye Kampı’ndaki el-Kasasib Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda da ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya semtinde 3 ailenin evini hedef aldığı saldırılarda da çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail'in karadan ve havadan yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’daki Kemal Advan Hastanesi'ndeki ismini açıklanmasını istemeyen bir yetkili de cumartesi sabahı hastaneye 6 ölü ile çok sayıda yaralının getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

# sosyal, ifade, Filistin, İsrail

11 May 2024 - 23:03 - Dünya --- Okunma

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