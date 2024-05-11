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11 May 2024 - 23:17- Spor G:

Ertuğrul Sağlam ile anlaşma tamam

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Kocaelispor Yönetimi, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile bu akşam yaptığı görüşme sonrasında 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri

11 May 2024 - 23:17 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.519.854 gösterim gerçekleşti.

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(24)
23

Bayburtlu - haksizliktan geri donmekte bir erdemliktir insallah cikariz

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 23:46
22

Gerçek Gerçek Gerçek - ÇOK SEVİNDİM HAYIRLI OLSUN. HOCAM EVİNE HOŞ GELDİN

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 23:45
21

Paşalı - Bu seneden geçtik hocam çıkar8rsanda. Çıkaramazsanda önümüzdeki sezon transferi sen yap istemediğin uygun bulmadığın oyuncu aldırma seyirci senin karakterini az çok anladı kur takımını da alem işte bu desin

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 23:42
20

Hayırlı Işler - Para her kapıyı açar derler,kimbilir kaç paraya anlaştılar?

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 23:42
19

Baki Yildiz - Çorum fk maçından sonra gelecek seneyi planlayalim, Ertuğrul sağlam başka hoca yok mu, Sakaryaspor bakın kendi hocasini getirdi,2 maçlık yok mu bizde böyle hocalar var hep aynı dön dolaş aynı hiçbir şey değişmez bu sene heba oldu, tebrikler komsu

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 23:41
17

İzmitli. - Kocaelisporda neler olmuş,neler oluyor,bugünkü izlediğim takıma ertuğrul hoca değil,ancelotti gelse havagazı,futbol oynamayı bilmeyen bir takımımız var,topu istop edip bir pas yapamıyorlar,yinede Ertuğrul hocanın çıkaracağı tavşanı bekliyorum,Allahtan ümit kesilmez,

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 23:40
16

Derinceli - Hocam hoş geldin yorumlarda herkesin dediği gibi susup izlemekten baska bize birşey kalmadı

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 23:39
13

Derinceli41 - Adami gonderdiniz 3 milyon verdiniz getirdiniz 5 milyon verdiniz ettimi 8 milyon.sezon sonuna kadar kalsaydi alicakti 5 milyon simdi 3milyon zarar yazar Buyuk baskan Engin Koyuncum aradaki zarari odesin.not rakamlar temsilidir.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 23:33
12

Harsingen - 2024. 2025. 1 ligde. 2025. 2026. 2 ligde. 2026 2027. 3 ligde geçecek Ertuğrul saglamla

Yanıtla . 3Beğen . 7Beğenme 11 Mayıs 23:33
18

Komik Adamsin - @Harsingen 12 nolu yoruma cevabı: Ahahah komik seni biz bu takimi her ligde her şartda destekleriz senin gibilerin fesat yorumlarina güler geçeriz boş adam bur Kocaelisporlu bu yorumu yazmaz...

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 23:41
11

Dertli Kocaelisporlu. - Vallahi çok sevindim.

Busene olmasada seneye muhakkak çıkarız.

Bu hamle recep durulun yeniden seçilmesini sağlar

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 23:33
10

Gizli - Hayırlı Olsun Ve Allah'a Utandırmasın Hocam

Tekrarda Hoşgeldin Hocam

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 23:32
08

Birdost - madem geri alacaktınız niye gonderdiniz şimdi göztepenin yerinde kocaelispor süperlige çıkmıştı

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 23:31
07

Aa - hayırlı uğurlu olsun bundan sonra da herkes çenesini kapatsın bırakın hoca oyununu oynatsın

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 23:30
06

Oceans89 - Olması gereken bu. Göndermekle hata yapılmıştı ancak dönüş zamanlaması koşullar göz önünde bulundurulduğunda doğru bir karar. Açıkçası bugün maç sonu play-off’dan umudum yoktu şimdi Sakarya ile hesaplaşmak için sabırsızlanıyorum.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 23:26
05

Demir - Kafası dinlendi belkide böyle daha hayırlı oldu ne olursa olsun çıkmasakta orta ölçekli hocanın istediğini topçular alınıp yola devam edilmeli

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 23:25
04

Murat - Şaka gibi ya. ertuğrul sağlam ne yapsın bu saatten sonra. Denenmişi denemiycen diye bir laf var. Süper lige mi çıkarmasını bekleyeceksiniz.

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 11 Mayıs 23:23
03

Gusei - Hayırlı olsun,bu takımı superlige çıkar efsane ol,

Çıkmasa Da, canın sağ olsun 1veya 2 futbolcu haricinde hepsini gönder gitsin

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 23:23
02

3000 Yıldır.... - Neyse yanlıştan çabuk dönüldü..

Kamuoyunn piskojk baskısıyla futboldan anlamayaların gereksiz eliştirilerinden gitmişti...

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 23:22
01

Alpay - Çok doğru bir karar gitmesine çok üzülmüştüm bu berbat takımla nerede ise şampiyon oluyordu. Umarım gelecek seneyide kapsıyordur onunla Allahın izni ile çok büyük başarılar şanpiyonluklar yaşayacağız

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Mayıs 23:22
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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