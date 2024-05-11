Ertuğrul Sağlam ile anlaşma tamam

1.5 SAAT SÜRDÜ
Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile yöneticiler Selçuk Kösemen ve Zeynel Abidin Akyol, bugün Sakaryaspor'a 2-0 yenildiğimiz maçtan sonra İstanbul’a gitmiş ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile masaya oturmuştu. Tarafların görüşmesinin ardından 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Kocaelispor’un birkaç gün içinde tecrübeli teknik adamla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(24 )
Izmitli 4141 - Hosgeldin hocam yuvana
Bayburtlu - haksizliktan geri donmekte bir erdemliktir insallah cikariz
Gerçek Gerçek Gerçek - ÇOK SEVİNDİM HAYIRLI OLSUN. HOCAM EVİNE HOŞ GELDİN
Paşalı - Bu seneden geçtik hocam çıkar8rsanda. Çıkaramazsanda önümüzdeki sezon transferi sen yap istemediğin uygun bulmadığın oyuncu aldırma seyirci senin karakterini az çok anladı kur takımını da alem işte bu desin
Hayırlı Işler - Para her kapıyı açar derler,kimbilir kaç paraya anlaştılar?
Baki Yildiz - Çorum fk maçından sonra gelecek seneyi planlayalim, Ertuğrul sağlam başka hoca yok mu, Sakaryaspor bakın kendi hocasini getirdi,2 maçlık yok mu bizde böyle hocalar var hep aynı dön dolaş aynı hiçbir şey değişmez bu sene heba oldu, tebrikler komsu
İzmitli. - Kocaelisporda neler olmuş,neler oluyor,bugünkü izlediğim takıma ertuğrul hoca değil,ancelotti gelse havagazı,futbol oynamayı bilmeyen bir takımımız var,topu istop edip bir pas yapamıyorlar,yinede Ertuğrul hocanın çıkaracağı tavşanı bekliyorum,Allahtan ümit kesilmez,
Derinceli - Hocam hoş geldin yorumlarda herkesin dediği gibi susup izlemekten baska bize birşey kalmadı
Cumhur - Hayırlı olsun
Sercan - Hayırlı olsun hocam hoşgeldin
Derinceli41 - Adami gonderdiniz 3 milyon verdiniz getirdiniz 5 milyon verdiniz ettimi 8 milyon.sezon sonuna kadar kalsaydi alicakti 5 milyon simdi 3milyon zarar yazar Buyuk baskan Engin Koyuncum aradaki zarari odesin.not rakamlar temsilidir.
Harsingen - 2024. 2025. 1 ligde. 2025. 2026. 2 ligde. 2026 2027. 3 ligde geçecek Ertuğrul saglamla
Komik Adamsin - Ahahah komik seni biz bu takimi her ligde her şartda destekleriz senin gibilerin fesat yorumlarina güler geçeriz boş adam bur Kocaelisporlu bu yorumu yazmaz...
Dertli Kocaelisporlu. - Vallahi çok sevindim.
Busene olmasada seneye muhakkak çıkarız.
Bu hamle recep durulun yeniden seçilmesini sağlar
Gizli - Hayırlı Olsun Ve Allah'a Utandırmasın Hocam
Tekrarda Hoşgeldin Hocam
Timçin - Hayırlı olsun. Keşke hiç gönderilmeseydi.
Birdost - madem geri alacaktınız niye gonderdiniz şimdi göztepenin yerinde kocaelispor süperlige çıkmıştı
Aa - hayırlı uğurlu olsun bundan sonra da herkes çenesini kapatsın bırakın hoca oyununu oynatsın
Oceans89 - Olması gereken bu. Göndermekle hata yapılmıştı ancak dönüş zamanlaması koşullar göz önünde bulundurulduğunda doğru bir karar. Açıkçası bugün maç sonu play-off’dan umudum yoktu şimdi Sakarya ile hesaplaşmak için sabırsızlanıyorum.
Demir - Kafası dinlendi belkide böyle daha hayırlı oldu ne olursa olsun çıkmasakta orta ölçekli hocanın istediğini topçular alınıp yola devam edilmeli
Murat - Şaka gibi ya. ertuğrul sağlam ne yapsın bu saatten sonra. Denenmişi denemiycen diye bir laf var. Süper lige mi çıkarmasını bekleyeceksiniz.
Gusei - Hayırlı olsun,bu takımı superlige çıkar efsane ol,
Çıkmasa Da, canın sağ olsun 1veya 2 futbolcu haricinde hepsini gönder gitsin
3000 Yıldır.... - Neyse yanlıştan çabuk dönüldü..
Kamuoyunn piskojk baskısıyla futboldan anlamayaların gereksiz eliştirilerinden gitmişti...
Alpay - Çok doğru bir karar gitmesine çok üzülmüştüm bu berbat takımla nerede ise şampiyon oluyordu. Umarım gelecek seneyide kapsıyordur onunla Allahın izni ile çok büyük başarılar şanpiyonluklar yaşayacağız
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.