Ertuğrul Sağlam ile anlaşma tamam

Baki Yildiz - Çorum fk maçından sonra gelecek seneyi planlayalim, Ertuğrul sağlam başka hoca yok mu, Sakaryaspor bakın kendi hocasini getirdi,2 maçlık yok mu bizde böyle hocalar var hep aynı dön dolaş aynı hiçbir şey değişmez bu sene heba oldu, tebrikler komsu