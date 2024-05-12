Futbolcular ısınırken tansiyon yükseldi

TAKIM ARKADAŞLARI AYIRDI
Kritik maç öncesinde iki takım futbolcuları ısınmak için zemine çıktı. Tribünlerin Kocaelispor lehine tezahüratlarda bulunduğu sırada iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı. Kocaelisporlu Oğuz Ceylan ile Sakaryasporlu Oğuz Ceylan arasında yaşanan gerilimi diğer futbolcular ve yöneticiler engelledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aykut - Artist oğuzceylan önce yaptı sonrada dimitrov ve delvale ile uğraşamadı yalndan çıktı önce adam gibi top oyna maç sonrasında futbolcuya salla terbiyesiz futbolcular sizi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.