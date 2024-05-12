Başkanı Bıyık'ın annesi için cenaze namazı kılındı

Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren Fadime Bıyık'ın cenazesi, Emek Mahallesi'ndeki Fatih Merkez Camisi'ne getirildi.
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, burada taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Bıyık'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.
Fadime Bıyık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından yarın toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.