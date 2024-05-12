Kocaeli'de silahlı suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçtiğimiz Şubat ayında U.Ö.'nün liderliğindeki silahlı organize suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirmişti ve o operasyonda 41 şüpheliden 13'ü tutuklanmıştı.

KOM ekipleri, aynı suç örgütüne yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. Cuma günü gerçekleştirilen bu operasyonda, özel harekat polislerinin de katkısıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 9 şarjör, 1 ruhsatsız tüfek, bin 250 adet 9 mm çapta fişek, 1 pala ve 550 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi