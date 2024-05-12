Malatya'da feci kaza: Trenin altında kalan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 21.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Alper Efe E.'nin (17) kullandığı otomobil, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu trenin altında kaldı.
Feci kazada tren altında yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü olay yerinden hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirirken jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta başka birinin olma ihtimaline karşı bölgede tarama yaparken, araçtan çıkarılan sürücü cenaze aracı ile otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Tren makinisti ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.