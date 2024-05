Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi hizmete açıldı

Kadınların toplumun her alanında olmasını önemseyen İzmit Belediyesi öncülüğüyle kente bir eser daha kazandırıldı. 7 kadının bir araya gelerek kurduğu Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO), İzmit Belediyesi tarafından tahsis edilen Tarihi Kapanca Sokak’taki binada açıldı. Sanatçı Kahraman Şirin’in kişisel resim sergisi ile açılışı yapılan kooperatif yoğun ilgi gördü.

HÜRRİYET, “SANATLA DEĞER KATIYORUZ”

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hep birlikte güzel bir başlangıç daha yapıyoruz. Bu bölgenin yıllardır hak ettiği değere kavuşması, cazibe merkezi haline gelmesi için çalışıyoruz. Daha fazla kullanıma açarak ve sanatla değer katarak bölgemize yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Sağ olsun değerli destekçilerimiz de emekleriyle, alın teriyle her geçen gün İzmit Belediyesinin mülkiyetinde olan ama uzun yıllardır el süremediğimiz, bazılarının kapısından bile giremediğimiz bu mülkleri zaman içerisinde bir bir geri almıştık.

“7 CESUR KADIN”

Şimdi her birine farklı bir fonksiyon kazandırarak; kullanışlı, insana hizmet eden hizmet odakları haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün burada, Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi’nin açılışı için bir araya gelmekten mutlu ve onurluyuz. SUSAKO, sanatı ve sürdürülebilirliği birleştirerek toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan, yedi cesur kadının hayalini gerçeğe dönüştürdüğü kıymetli bir sanat merkezi.

“KADINI DESTEKLEMEK KENTİ DESTEKLEMEKTİR”

İzmit Belediyesi olarak, kadınların toplumsal hayata ve iş dünyasına katılımını desteklemek, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Kadın girişimcileri desteklemek aslında kenti de desteklemek. Toplumsal kalkınmayı desteklemek anlamına geliyor. Ve tabi ki kadın girişimciliğini desteklemek kentimizin ekonomik büyümemizi desteklemek demek.

“TOPLUMSAL REFAHA KATKI”

Kadınların iş hayatında daha aktif roller üstlenmeleri, sadece o kadına değil; toplumsal refahımızın da artmasına katkı sağlar. İşte bu yüzden de bu açılışı, bu yolda attığımız önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi Başkanımız Sayın Naciye Özdemir’in “Damarlardaki Bir Hücre” sergisini 11 Mayıs 2023 yılında Nikomedia Sanat Galerimizde açmıştık.

“ÇOK KIYMETLİ BİR ADIM”

Şimdi de yine Naciye Özdemir’in de aralarında yer aldığı 7 kadının bir araya gelerek kurmuş oldukları Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO) Kapanca Sokak’ta yer alan binamızda hizmet verecek. İzmit’in tarihinin daha fazla hissedilebilmesi ve daha fazla görünür olması için çok kıymetli bir adım. Bu girişim için sevgili Naciye Özdemir başta olmak üzere tüm kooperatif kurucu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Onlara destek verenlere ve bugün burada sergisi ile onurlandıran sanatçı dostumuza çok teşekkür ediyorum.

“KADINLARA KATKI SUNACAK”

Geçtiğimiz dönemden bu yana emek verdiğimiz Nikomedia Vakfımızın Başkan Yardımcısı Yavuz Ulugün’e destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu kooperatifler büyüyecek. Kadınların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için çok daha güçlü hale gelecek. Biz de bu konuda her zaman yanlarında olacağız. Burada gerçekleştirilecek olan atölyeler, seminerler ve sergilerle hem sanatın hem de kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak.

“HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Kooperatifimizin bu güzel başlangıcı nedeniyle kendilerini kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kadınlarımızın hayatında yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Burada üretilen her eser, her düşünce, her iş birliği toplumumuzda kalıcı bir iz bırakacak. Yeni kooperatifimiz ve sergimiz hayırlı olsun. Tüm İzmitlileri bu güzel sanat merkezini görmeye davet ediyorum.

ÖZDEMİR, “SANAT İLE HAREKETE GEÇ”

Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi Başkanı Naciye Özdemir, “Sanat ile harekete geç sloganı ile yola çıktığımız bu kooperatifi 7 kadın arkadaş ile kurduk. Şimdi ise 17 kişi ile devam ediyoruz. İlerleyen süreçte sayımız daha da artacak. Öncelikle kadın ve gençlerin hayata katkılarını destekleyeceğiz. 15 günde bir bu alanda sanatçılarımızın sergilerini kent ile buluşturmak istiyoruz. Bizi destekleyen Başkan Hürriyet başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, “Akçakoca Mahallesi tarihi bir öneme sahiptir. Böylesine tarihi öneme sahip bir bölgedeki binaların dönüştürülüp tekrar kente kazandırılması beni çok mutlu ediyor. Bu çalışmalar ve kazanımlar için Başkan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” Sergi sahibi Kahraman Şirin, “Böylesine baskılı bir dönemde kadınların bir araya gelmesi önemli. Bu girişimlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.