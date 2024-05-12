Sedaş uyardı: 6 ilçe elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 12 Mayıs 2024 Pazar günü Kocaeli’nin Kandıra, Başiskele, Körfez, Darıca, Gebze, Dilovası ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|59323
|KOCAELİ
|KANDIRA
|HACIMAZLI
|GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK
|13.05.2024
|09:00
|15:30
|59768
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ
|ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER
|13.05.2024
|09:00
|17:00
|59796
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ALIHOCALAR, ALİHOCALAR
|ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|13.05.2024
|09:00
|17:00
|59959
|KOCAELİ
|DARICA
|ATATÜRK, BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK
|1842., AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKTAŞ SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., AYAZMA SK., BALKAN SK., BEDIR, BEDİR SK., BILDIRCIN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CİHAN SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇİĞDEM SK., DEĞERLİ SK., DOLUNAY, DOST SK., DR.ZEKI ACAR CD., DUHA SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ENGİN SK., ERDEM SK., ETHEM SK., FERİDUN SK., GÜLDESTE SK., HAS SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HUKUK SK., İNCİRLİK SK., KALP GÖZÜ SK., KARLI SK., KAYISI SK., KEKİK SK., KIRLANGIÇ SK., LALEM SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MÜBAREK, MÜBAREK SK., NURKAN SK., ÖRNEK SK., ÖZDEN, POYRAZ SK., RAHMI DIBEK, REHBER SK., SADE SK., SANCAKTAR SK., SEFER, SEFER SK., SERÇE, SEYİT SK., SİNEM SK., SİPAHİ SK., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., ÜSTTEPE SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER SK., YAYIK, YAYIK SK., YEŞİLYURT SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK.
|13.05.2024
|09:00
|17:00
|59962
|KOCAELİ
|GEBZE
|HACIHALİL
|1201/4. SK., 1203. SK., ŞEHİT NUMAN DEDE CD.
|13.05.2024
|08:30
|10:00
|59964
|KOCAELİ
|GEBZE
|KÖŞKLÜ ÇEŞME, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|554. SK., 701., 701. SK., 702. SK., 702/1. SK., 754. SK., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 759/1. SK., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD.
|13.05.2024
|10:00
|12:00
|59967
|KOCAELİ
|GEBZE
|MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|712. SK., 712/2. SK., 712/4., 712/4. SK., 712/5. SK., 729., 729. SK., 731. SK., 733/1. SK., 735. SK., 735/1., 735/1. SK., 735/2.
|13.05.2024
|13:00
|14:30
|59968
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|AGAH ATES, HACI AKIF, HACI AKİF
|HEREKE ATATÜRK, TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD.
|13.05.2024
|09:00
|13:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.