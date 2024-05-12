Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Sedaş uyardı: 6 ilçe elektriksiz kalacak

ABONE OL Google News Sayfamız

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında, Kocaeli’de 12 Mayıs 2024 Pazar günü 6 ilçede elektrikler kesilecek.

Sedaş uyardı: 6 ilçe elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 12 Mayıs 2024 Pazar günü Kocaeli’nin Kandıra, Başiskele, Körfez, Darıca, Gebze, Dilovası ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

59323KOCAELİKANDIRAHACIMAZLIGENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK13.05.202409:0015:30
59768KOCAELİBAŞİSKELEİNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER13.05.202409:0017:00
59796KOCAELİKÖRFEZALIHOCALAR, ALİHOCALARALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER13.05.202409:0017:00
59959KOCAELİDARICAATATÜRK, BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK1842., AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKTAŞ SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., AYAZMA SK., BALKAN SK., BEDIR, BEDİR SK., BILDIRCIN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CİHAN SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇİĞDEM SK., DEĞERLİ SK., DOLUNAY, DOST SK., DR.ZEKI ACAR CD., DUHA SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ENGİN SK., ERDEM SK., ETHEM SK., FERİDUN SK., GÜLDESTE SK., HAS SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HUKUK SK., İNCİRLİK SK., KALP GÖZÜ SK., KARLI SK., KAYISI SK., KEKİK SK., KIRLANGIÇ SK., LALEM SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MÜBAREK, MÜBAREK SK., NURKAN SK., ÖRNEK SK., ÖZDEN, POYRAZ SK., RAHMI DIBEK, REHBER SK., SADE SK., SANCAKTAR SK., SEFER, SEFER SK., SERÇE, SEYİT SK., SİNEM SK., SİPAHİ SK., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., ÜSTTEPE SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER SK., YAYIK, YAYIK SK., YEŞİLYURT SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK.13.05.202409:0017:00
59962KOCAELİGEBZEHACIHALİL1201/4. SK., 1203. SK., ŞEHİT NUMAN DEDE CD.13.05.202408:3010:00
59964KOCAELİGEBZEKÖŞKLÜ ÇEŞME, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA554. SK., 701., 701. SK., 702. SK., 702/1. SK., 754. SK., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 759/1. SK., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD.13.05.202410:0012:00
59967KOCAELİGEBZEMUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA712. SK., 712/2. SK., 712/4., 712/4. SK., 712/5. SK., 729., 729. SK., 731. SK., 733/1. SK., 735. SK., 735/1., 735/1. SK., 735/2.13.05.202413:0014:30
59968KOCAELİDİLOVASIAGAH ATES, HACI AKIF, HACI AKİFHEREKE ATATÜRK, TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD.13.05.202409:0013:00

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, Kocaeli, Körfez

12 May 2024 - 09:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.574.211 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL