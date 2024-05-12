Anne Şehir merkezlerinde “Anneler Günü” bambaşka

“Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” ile kent genelinde her yaştan anneye yeni nefes alanları açan Büyükşehir Belediyesi anneler gününü unutmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün önderliğinde ilçelerde açılan Anne Şehir Merkezlerinin tümünde ‘ Anneler Günü’ kutlandı. Etkinlikte Anneler Gününe özel sağlıklı yaşam yürüyüşü ve çeşitli spor aktivitesi ardından anne çocuk pikniği yapıldı. Gün sonunda merkeze üye olan annelere öğretmenleri tarafından hazırlanan sertifikaları takdim edildi.

ANNELER ÇOCUKLARIYLA DOYASIYA EĞLENDİ

Kadınların nefes alanı olan Anne Şehir merkezleri, Anneler Gününü unutmadı. Anneler Günü programı çerçevesinde gerçekleşen piknikte çocuklar anneleriyle “bedenden oyuna” adlı dans gösterisini gerçekleştirdi. Çocuklarıyla dans ederek mutlu bir gün geçiren anneler, onlardan aldıkları hediyelerle duygu dolu anlar yaşadı. Çocuklar annelerine verdikleri hediyeleri minik elleriyle Anne Şehir merkezilerinin çocuk atölyelerinde hazırladı.

HER MERKEZDE ANNELERE ÖZEL ETKİNLİK

Etkinlik kapsamında annelere Marifetli Eller Atölyesinde çocuklarıyla çanta boyama etkinliği düzenlendi. Atölye sonunda minikler, boyadıkları çantaları annelerine hediye etti, daha sonra anneleriyle karaoke yaptı. Anneler Gününe özel gerçekleşen piknikte, merkezlerde diyetisyenler tarafından hazırlanan sağlıklı atıştırmalıklar ve detoks suyu ikram edildi.

Kaynak: BÜLTEN