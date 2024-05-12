Sağlam ile ilk idman, bu akşam

Yeşil-Siyahlı ekip saat 17.00’de Brunga Tesisleri’nde toplanacak, antrenman saat 18.00’de başlayacak. Sağlam ile ilk antrenmanı Başkan Recep Durul ile çok sayıda yönetim kurulu üyesinin takip etmesi bekleniyor. Kocaelispor Kulübü deneyimli teknik adamla muhtemelen yarın resmi sözleşme imzalayacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Krf - yapmayin be kardesim, ali osman korkmaz diye hoca var hemen yani basimizda , bu ligin en iyi hocasi ,taktisyeni..
bu hoca kimin basinda bu stada geldiyse bize puan vermedi.
bizim transferden once takim ruhunu olusturabilecek, aidiyet hissettirecek hocaya ihtiyacimiz var ,buda ertugrul degil bence.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.