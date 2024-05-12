Sağlam ile ilk idman, bu akşam

Krf - yapmayin be kardesim, ali osman korkmaz diye hoca var hemen yani basimizda , bu ligin en iyi hocasi ,taktisyeni..

bu hoca kimin basinda bu stada geldiyse bize puan vermedi.

bizim transferden once takim ruhunu olusturabilecek, aidiyet hissettirecek hocaya ihtiyacimiz var ,buda ertugrul degil bence.