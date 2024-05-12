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12 May 2024 - 10:44- Gündem G:

Kamuda tasarruf paketi netleşiyor! Uymayana soruşturma

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın açıklayacağı tasarruf ve verimlilik paketinin detayları netleşmeye başladı. Kamu yöneticilerinin uyacağı kuralların yer aldığı pakete göre tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlenecek. Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine yaptırım uygulanması da söz konusu olacak.

Kamuda tasarruf paketi netleşiyor! Uymayana soruşturma mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir etkinlikte "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TASARRUF EDİLECEK ALANLAR BELİRLENDİ

Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası gözler yarın duyurulacak tasarruf ve verimlilik paketine çevrildi. Yeni pakette sadece tasarruf tedbirleri değil, kamu kurumlarının harcamalarının nasıl verimli hâle geleceğine yönelik tedbirler de yer alacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kamudaki tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlendi.

HARCAMALARLA İLGİLİ RAPOR TUTULACAK

Tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığına ilişkin bir takip sistemi de kurulacak. Kamu yöneticileri, belli aralıklarla harcamaları ile ilgili ve tasarruf kalemlerine yönelik rapor tutacak ve bu rapor Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına sunulacak. Kurulacak takip sistemi ile kim ne kadar tasarruf etmiş, kim kuralları delmiş tespit edilip soruşturma açılabilecek.

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12 May 2024 - 10:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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