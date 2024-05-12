Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaelispor'a başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımları tebrik etti. Ayrıca play-off'ta mücadele edecek olan takımlara da başarılar diledi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum"

Kaynak: Haber Merkezi