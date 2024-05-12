Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaelispor'a başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımları tebrik etti. Ayrıca play-off'ta mücadele edecek olan takımlara da başarılar diledi.
"BAŞARILAR DİLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.