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”Dilimiz bizim kimliğimizdir”

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türk Dil Bayramı nedeniyle bir basın mesajı yayınladı

”Dilimiz bizim kimliğimizdir” mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkçe’nin resmi dil olarak kullanılmasının 747. yıl dönümünde Türk Dil Bayramı münasebeti ile yayınladığı basın mesajında, ”Toplumların, ülkelerin, milletlerin varlığını sürdürebilmesi, geleceğe aynı hassasiyetlerle taşınması için dilinin özdeşliğini kaybetmemesi, koruması gerekir. Dilimiz bizim öz kimliğimizdir. Yok olursa, bozulursa biz de yok olmaya mahkumuz” dedi

Adriyatikten Çin Seddi’ne Sibiryadan Akdeniz kıyılarına kadar çok zengin bir coğrafyada 250 milyondan fazla kişinin Türkçe konuştuğunu ifade eden Başkan Büyükakın, ”Gazi Mustafa Kemel Atatürk bir sözünde, ’Türk dili, Türk Milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk Milleti, geçirdiği nihayetsiz badireler içinde, ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, velhasıl bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili; Türk Milleti’nin kalbidir, zihnidir’ diyerek, Türk Dili’nin yaşatılmasının önemini ortaya koymuştur.

Atatürk’ün de dikkat çektiği gibi dünyada en fazla konuşulan dillerden olan Türkçe’mizi korumak bizim en önemli vazifemizdir. Bilişim çağında ortaya çıkan sosyal medyada kullanılan yanlış bilgilendirmeler, teknolojinin getirdiği olumsuz etkileşimler gibi dilimizin özgünlüğünü bozan etkenlere izin vermemeliyiz. Türkçe’mizin zenginliğini, önemini ortaya çıkararak sözlü ve yazılı eserlerin üretimine daha çok önem göstermeliyiz.

Maddi ve manevi her türlü birikimimizi geçmişten bugüne, bugünden yarınlara aktarmamızı sağlayan Türk Dili’mizi sonsuza dek yaşatmamız, korumamız temennisiyle, Türk Dil Bayramımız kutlu olsun” ifadesini kullandı.

 

Kaynak: BÜLTEN

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12 May 2024 - 11:26 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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