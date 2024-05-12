İşte Sakaryaspor maçındaki biletli seyirci sayısı

SEZONUN SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Kocaelispor Kulübü Sakaryaspor ile oynanan maçın biletli seyirci sayısıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Mücadeleyi 22 bin 221 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı. En kalabalık tribün 4046 biletin satıldığı güney kale arkası üst olurken, güney kale arkası alt tribünde de 3121 bilet satışı yapıldı. Toplamda güney kale arkasından maçı izleyenlerin sayısı 7 bini aştı. Kuzey kale arkasındaki rakam ise 4 bini bulmadı. Maratonda 5500, numaralıda ise 1500 dolayında biletli seyirci vardı. Ligin son maçında beklendiği gibi sezonun seyirci rekoru kırıldı.

Hangi tribünde kaç biletli seyirci vardı?

Güney kale arkası üst tribün 4046

Maraton alt tribün 3338

Güney kale arkası alt tribün 3121

Numaralı alt tribün 3021

Kuzey kale arkası alt tribün 2754

Maraton üst tribün 2319

Numaralı üst tribün 1628

Kuzey kale arkası üst tribün 1088

Protokol tribünü 513

Batı loca 293

Doğu loca 90