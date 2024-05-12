İşte Sakaryaspor maçındaki biletli seyirci sayısı

SEZONUN SEYİRCİ REKORU KIRILDI
Kocaelispor Kulübü Sakaryaspor ile oynanan maçın biletli seyirci sayısıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Mücadeleyi 22 bin 221 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı. En kalabalık tribün 4046 biletin satıldığı güney kale arkası üst olurken, güney kale arkası alt tribünde de 3121 bilet satışı yapıldı. Toplamda güney kale arkasından maçı izleyenlerin sayısı 7 bini aştı. Kuzey kale arkasındaki rakam ise 4 bini bulmadı. Maratonda 5500, numaralıda ise 1500 dolayında biletli seyirci vardı. Ligin son maçında beklendiği gibi sezonun seyirci rekoru kırıldı.
Hangi tribünde kaç biletli seyirci vardı?
Güney kale arkası üst tribün 4046
Maraton alt tribün 3338
Güney kale arkası alt tribün 3121
Numaralı alt tribün 3021
Kuzey kale arkası alt tribün 2754
Maraton üst tribün 2319
Numaralı üst tribün 1628
Kuzey kale arkası üst tribün 1088
Protokol tribünü 513
Batı loca 293
Doğu loca 90
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezz - 32 bin deniliyordu diğerleri biletsiz mi.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.