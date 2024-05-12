Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? İşte anketten çıkan sonuç

"Yumuşama" veya "Normalleşme" diye adlandırılan mevcut siyasi süreçte yeni Anayasa tartışmaları devam ederken Asal Araştırma tarafından 26 ili kapsayan çarpıcı bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlara göre büyük bir çoğunluk konuya olumlu bakarak "Evet" cevabını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda, "Anayasa değişikliği gerektiren hususlarda Meclis'te geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması gerekiyor. Ülkemizin yeni bir Anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyorum" şeklindeki açıklaması ile yeni bir Anayasa için tartışmanın fitilini ateşlemişti.

ÇOĞUNLUK YENİ ANAYASA İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret ederek yeni Anayasa konusunda desteklerini istedi. Muhalefetin konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken 26 ilde 2 bin kişiyi kapsayan bir araştırma yapıldı. Araştırmada katılımcılara, "Sizce yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldığında yüzde 58,3 "Evet" dedi. Yüzde 41,7 ise "Hayır" cevabını verdi.

Kaynak: SONDAKİKA