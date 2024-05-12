Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? İşte anketten çıkan sonuç

"Yumuşama" veya "Normalleşme" diye adlandırılan mevcut siyasi süreçte yeni Anayasa tartışmaları devam ederken Asal Araştırma tarafından 26 ili kapsayan çarpıcı bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlara göre büyük bir çoğunluk konuya olumlu bakarak "Evet" cevabını verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda, "Anayasa değişikliği gerektiren hususlarda Meclis'te geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması gerekiyor. Ülkemizin yeni bir Anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyorum" şeklindeki açıklaması ile yeni bir Anayasa için tartışmanın fitilini ateşlemişti.
ÇOĞUNLUK YENİ ANAYASA İSTİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret ederek yeni Anayasa konusunda desteklerini istedi. Muhalefetin konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken 26 ilde 2 bin kişiyi kapsayan bir araştırma yapıldı. Araştırmada katılımcılara, "Sizce yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldığında yüzde 58,3 "Evet" dedi. Yüzde 41,7 ise "Hayır" cevabını verdi.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli Savaşçı - Madem öyle yüzde 58 o zaman referanduma gidilsin
Oğuz - Mevcut anayasaya uymayan,anayasa mahkemesini sallamayan zihniyet hangi amaçla ve yüzle yeni anayasa istiyor ? Zaten mevcut anayasayanın değiştirmedikleri ve ekleme yapmadıkları maddesi kalmadı.Hangi yandaş anket firması yapmış bu araştırmayı :)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.