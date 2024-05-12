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CHP'den belediyelere kayırmacılık ve şatafatla mücadele genelgesi

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Bursa ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra Kırşehir Belediyeleri'nde çıkan kıyak atama skandallarının ardından CHP Genel Merkezi belediyelere kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele genelgesi gönderdi. Belediyelere akraba ve hısımların alınmamasının vurgulandığı genelgede, ''Bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilemez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir.'' ifadeleri yer aldı.

CHP'den belediyelere kayırmacılık ve şatafatla mücadele genelgesi mask
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AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Kırşehir Belediyesi'ndeki kıyak atama skandalları sonrası CHP harekete geçti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla CHP'li belediyelere, "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderildi.

Bursa'da Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğenini belediyenin iştiraklerinden birine yönetim kurulu başkanı olarak ataması, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun, yardımcı olarak akrabalarını seçmesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in, eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yapması sonrası CHP Genel Merkezi genelge yayımladı. Belediye kaynaklarının etkin kullanımına yönelik ilkelerin sıralandığı genelgede, kaynakların doğru ve halktan yana kullanımı, kayırmacılıktan kaçınılması, şatafattan uzak durulması ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına özen gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Genelgede, kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele hedefiyle, "Belediye Kaynaklarının Etkin Kullanımına Yönelik İlkeler"in benimsenerek uygulamaya geçirilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

CHP'nin kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele konularında genel yaklaşımı genelgede şöyle ifade edildi:

"Kamu yönetiminde kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadelenin temelini oluşturacak ilkeler bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin, verimli ve dengeli kullanımı kamu kurumları için temel bir ilke, görev ve aynı zamanda mecburiyettir. Belediyeler de dahil olmak üzere kamu kurumlarının yapacakları harcamalarda, gerçekleştirilecek ihale ve kamu alımlarında ve benzeri ekonomik-mali işlemlerde israfı önleyici ilkelere riayet edilmesi gerekmektedir. İsrafla mücadele kamu kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmayı, sosyal adaleti ve refahın tüm topluma yayılmasını sağlamak için kullanımında kilit önemdedir. Kamu hizmetine seçilme bir ayrıcalık değil, belediye başkan ve yöneticileri için büyük bir sorumluluktur. Bu nedenle şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulmalıdır. Bunun için ihale süreçlerinde şeffaflık, temsil, ağırlama ve tanıtım törenlerinde şatafattan kaçınan mütevazilik, taşıtların kullanımında etkin takip ve denetimin yanında hizmet dışına çıkmama, yurt dışı görevlendirmelerde halkın yararına olmayan, imtiyazlara yol açan kişisel faydaya imkan vermeme, elektrik tüketiminde yasaların verdiği tüm imkanları en yaratıcı ve en ekonomik şekilde kullanma, atamalarda ve işe alımlarda kayırmacılığa yol açmama, liyakat dışına çıkmama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmektedir."

BELEDİYEDE KAYIRMACILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK TEMEL İLKELER

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi: "Görevi başarıyla yapabilme gücü" ya da "başarılı olma karşılığında hak etme" anlamına gelen liyakat kavramına önem verilmemesi  Türkiye'de kamu hizmetlerinde ve kamusal işleyişte yaşanan aksaklıkların en önemli sebeplerinden biridir. Partimiz bu konuda iktidar partisinin uygulamaları karşısında kararlı bir şekilde durmuş ve halkımızda kamu yönetiminde kayırmacılık içinde bulunmayacağı güvenini oluşturmuştur. Bu kapsamda partimizin temel ilkesi kamu hizmetinde bulunan personelin tarafgirlik ve partizanlıktan uzak bir şekilde hizmetlerini sürdürmeleri ve işin ehline verilmesidir.

"AKRABA KAYIRMACILIĞINA TOLERANS GÖSTERİLEMEZ"

Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile Belediye Başkan Yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz. Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir."

NE OLMUŞTU?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamasının ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da, yardımcı olarak akrabalarını seçmişti. Ekicioğlu'nun belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadığı ortaya çıkmıştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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12 May 2024 - 12:57 - Siyaset --- Okunma

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