Evinin bodrumunda canına kıydı

Olay bu sabah saatlerinde Körfez Barbaros Mahallesi Kıyak Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınları tarafından haber alınamayan İ.K. (65) evinin bodrumunda iple asılı halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BUNALIM GEÇİRMİŞ

Sağlık ekipleri İ.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın 2 katlı evde yalnız yaşadığı ve geçirdiği bunalım sonrasında geçe geç saatlerde evinin bodrumunda iple kendisini astığı tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.