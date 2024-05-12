Evinin bodrumunda canına kıydı

Olay bu sabah saatlerinde Körfez Barbaros Mahallesi Kıyak Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınları tarafından haber alınamayan İ.K. (65) evinin bodrumunda iple asılı halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BUNALIM GEÇİRMİŞ
Sağlık ekipleri İ.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın 2 katlı evde yalnız yaşadığı ve geçirdiği bunalım sonrasında geçe geç saatlerde evinin bodrumunda iple kendisini astığı tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Ay - Kim bilir ne derdi vardı
Yüce Allah ım rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.