İşte Mustafa Gürsel’e yapılacak ödeme

Gürsel’in saat 14.00’e kadar noterde imza vereceği belirtildi. Yeni teknik direktör Ertuğrul sağlam yönetimden gelecek sözleşmenin feshedildiğine dair haberin ardından İstanbul’dan antrenman için Brunga Tesisleri’ne gelecek. Bu arada Mustafa Gürsel’e yardımcılarıyla birlikte içerdeki iki maaş alacağının yanı sıra bu ayki maaş ödemesine karşılık 2 milyon 250 bin TL ödeme yapılacak.