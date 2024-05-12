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12 May 2024 - 13:31- Spor G:

İşte Mustafa Gürsel’e yapılacak ödeme

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Sakaryaspor maçının ardından yollarını ayrıldığı teknik direktör Mustafa Gürsel’in sözleşmesi feshediliyor.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
İşte Mustafa Gürsel’e yapılacak ödeme mask
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Gürsel’in saat 14.00’e kadar noterde imza vereceği belirtildi. Yeni teknik direktör Ertuğrul sağlam yönetimden gelecek sözleşmenin feshedildiğine dair haberin ardından İstanbul’dan antrenman için Brunga Tesisleri’ne gelecek. Bu arada Mustafa Gürsel’e yardımcılarıyla birlikte içerdeki iki maaş alacağının yanı sıra bu ayki maaş ödemesine karşılık 2 milyon 250 bin TL ödeme yapılacak.

# Mustafa GÜrsel, kocaelispor, yeni, Ertuğrul Sağlam, İstanbul

12 May 2024 - 13:31 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Aa - Başkanın hanesine borç yazın. Yazıklar olsun. Mustafa gürselin sözleşme detaylarına ulaşıp yayınlayın lütfen sayın yazar, ne için hangi şart için nasıl birşey anlaşılmış

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 15:06
09

Can - Bu Ertuğrul da gönderildiği yere geri dönmüş. Pes doğrusu. Başka bir şey diyemiyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 12 Mayıs 15:01
07

Hasan Eraydın - Mustafa gürsel hoca ile yeni sezona da devam edilmeliydi, çok yanlış oldu, bu kadroyu Mustafa hoca kurmadı sonuçta Mustafa hoca ya yazık edildi

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 12 Mayıs 14:51
05

Kocaelispor - Yazık günahtır ya, sokakta mı toplanıyor bu para? Bu adamın, bu takıma 12 maçta hiçbir faydası olmadı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 14:43
04

Yazikkkkk - Uuuuuuuu paraya bak

Parayi tarladanmi topluyonuz

Yazik

Günah

Hesabini kim kime verecek

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 14:04
03

Ah Vah - Hocasız çıksak daha çok puan toplardık bi de üstüne para ödüyoruz

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 13:59
02

Ultras - Yazık çok yazık çöpe gitti sorumlusu velidir

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 13:59
08

Can - @Adalı54 01 nolu yoruma cevabı: Sizde yok önce yasaginizi kaldirin sonra git adapazar gazetesine yorum yap köylü köyüne...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 14:56
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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