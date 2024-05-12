Acil kan aranıyor

Kocaeli Şehir Hastanesinde yatmakta olan ağır yaralı Faik Yarımbaş adına 0 RH (-) negatif kana ihtiyaç vardır. Kızılay kan merkezlerine kan verecek kişilerin hasta ismi belirtmesi gerekmektedir.
İletişim : 0 539 548 60 64
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan Faik Yarımbaş için 0 RH negatif kan aranıyor.
Kocaeli Şehir Hastanesinde yatmakta olan ağır yaralı Faik Yarımbaş adına 0 RH (-) negatif kana ihtiyaç vardır. Kızılay kan merkezlerine kan verecek kişilerin hasta ismi belirtmesi gerekmektedir.
İletişim : 0 539 548 60 64
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.