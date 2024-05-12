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"Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" geliştirildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, orman yangını tehlikesine karşı önceden önlem alınmasını sağlayan "Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS)" geliştirildi.

"Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" geliştirildi mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEUS'un temelinde sıcaklık, rüzgar, yağış, nem ve sabit bakı haritalarını içeren algoritma bulunuyor. Sistem ile orman yangını çıkma riski bulunan bölgeler anlık olarak haritalandırılıyor, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Bakan Özhaseki MEUS ile saatlik takip edilen veriler doğrultusunda olası yangın tehlikesine karşı önceden tedbir alınmasının sağlandığını vurguladı.

Özhaseki, şunları kaydetti:

" Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, yerli ve milli bir yazılım olarak geliştirdiği MEUS ile sayısal hava tahmin modelinden alınan sıcaklık, nem ve rüzgar verileriyle bakı haritası kullanılarak, ülkemiz için gelecek 3 günü kapsayan orman yangını tehlike haritaları, saatlik olarak hazırlanıyor. Sistemde, rüzgarın hızı ve yönü, sıcaklık ve nem haritaları da yer alıyor. Tehlike oranları yüzde olarak sınıflandırılıp Türkiye haritası üzerinde renklendiriliyor. Her gün saatlik olarak hazırlanan verileri, Orman Genel Müdürlüğü ile de paylaşıyoruz."

Sistemle orman sahalarının 7 gün 24 saat tarandığını, anlık takip edilerek risk analizi yapıldığını bildiren Özhaseki, her türlü imkanı kullanarak yeşil vatanı korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Veriler, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD'la paylaşılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanı Hakan Doğan ise yaz mevsimiyle yükselecek sıcaklıkların yangın riskine yol açabileceğini aktardı.

Orman yangınlarının çıkmasında meteorolojik faktörlerin yanı sıra beşeri faktörlerin de etkili olduğunu belirten Doğan, "Bir cam kırığının meydana getirdiği bir küçük kıvılcımla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ilerliyor ve geniş alanlara yayılıyor. Böylece MEUS, geniş alanlara yayılması muhtemel yangınlarla ilgili planlamalarda da çok büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğünün, yangınlarla mücadele için MEUS'u aktif kullandığını bildiren Doğan, MEUS'tan elde edilen verileri Orman Genel Müdürlüğü ile anlık, AFAD ile günlük paylaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

# ifade, Türkiye, HER, meteoroloji

12 May 2024 - 13:38 - Türkiye --- Okunma

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