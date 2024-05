12 May 2024 - 13:45 - Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Anneler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anneler Günü mesajında "Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır. Onları üzmeyelim, incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim" ifadelerine yer verdi.