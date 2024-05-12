Maç sonunda büyük gerilim

POLİS MÜDAHALE ETTİ
Kocaelispor- Sakaryaspor maçında misafir takım seyircisi Kocaeli Spor İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar ile alınmamıştı. Dün 90 dakika maçı misafir protokol kısmından izleyen Sakaryaspor Tatangalar Grubu Tribün Liderlerinden Murat Bayer ve Volkan Kahya maçın ardından taraftar ile tartışmaya girdi. Araya giren emniyet güçleri 2 ismi dışarı çıkardı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tatangay - Kolpa 100 dk niye bekledin insanlar çıktıktan sonra kalan 3 /5 kişiyle dialoga giriyorsun
5+54 - Gelen ve giren vede yenilen 2 golede isim vermek lazim !,,,,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.