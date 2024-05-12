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Pirinkayalar Tüneli ile 2,5 yılda yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı

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Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan tünel sayesinde 2,5 yılda zamandan ve yakıttan yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı.

Pirinkayalar Tüneli ile 2,5 yılda yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı mask
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Erzurum'un turistik yerlerinden Tortum Şelalesi'nin bulunduğu Uzundere ilçesinde yer alan ve Doğu Anadolu'yu Artvin'e bağlayıp, Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a kadar uzanan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde inşa edilen tünel, 29 Aralık 2021'de düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Keskin ve dik virajlarıyla kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan Pirinkayalar Geçidi'ne yapılan tünel sayesinde ulaşım daha güvenli hale geldi.

Tünel sayesinde 2,5 yılda zamandan ve yakıttan yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı.

Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, AA muhabirine, tünelin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Erzurum-Artvin kara yolundaki eğim, kaya düşmeleri, dar ve keskin virajlar nedeniyle 4 kilometre uzunluğundaki Pirinkayalar Geçidi'nde uzun yıllar sürücülerin zor anlar yaşadığını dile getiren Oğuzhan, bu kesimde birçok ölümlü, yaralamalı ve hasarlı kazalnın meydana geldiğini hatırlattı.

Ekonomik, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanıyor

Bu geçitte yaşanan olumsuzlukların 2 bin 272 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Tüneli projesiyle ortadan kaldırıldığını vurgulayan Oğuzhan, "Projenin tamamlanarak trafiğe açılmasıyla bu güzergahta bulunan en zorlu geçit en rahat geçilir hale dönüşmüş, kazalar tamamen önlenmiş, güzergahta 665 metre, seyahat süresinde 15-20 dakika kısalma ile ekonomik, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmıştır." dedi.

Tünel güzergahının turizm bölgesi olduğuna dikkati çeken Oğuzhan, "Tünelimiz turizme önemli katkı sağlamıştır. Tünel, zamandan ve akaryakıttan yılda yaklaşık 60 milyon tasarruf sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapımı devam eden tünellerin de olduğunu anlatan Oğuzhan, şu an Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü sınırlarında 22 dağ geçidinin olduğunu, 46,4 kilometrelik tünel yapımının devam ettiğini söyledi.

"Tüneller bittiği zaman ulaşım çok rahat bir noktaya gelecek"

Bölgeleri ve ülkeleri birbirine bağlayan tünellerin yapımı bittiğinde ulaşımın çok rahatlayacağını vurgulayan Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Erzurum'u İspir'e bağlayacak olan 14 bin 200 metrelik Kırık Tüneli'nin son 2 bin metresi kaldı. Dallıkavak Geçidi'nde yaptığımız tünelimiz var. Bu da 3 bin 100 metre, iki tüp olarak 6 bin 200 metre. Sağ tüpte ışığı gördük, sol tüpte 250 metrelik kazı desteğimiz kaldı. Kop Tüneli'miz toplamda 13 bin metre. Bu tünelde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu tüneller, Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya oradan da Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan tüneller. Bu bölgeler yüksek kesimli ve kar açısından sıkıntılı bölgeler olduğu için yapımı devam eden tüneller bittiği zaman ulaşım çok rahat bir noktaya gelecek. Kırık Tüneli'nin devamında Trabzon bölgede bulunan Ovit Tüneli'miz var. Kop Tüneli'nin karşılığında da Zigana Tüneli var. Bölgedeki tünellerin karşılığı da tamamlandığı zaman çok daha rahat, konforlu ulaşıma sahip olacağız."

Kaynak: AA

# VAR, tasarruf

12 May 2024 - 14:57 - Gündem --- Okunma

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