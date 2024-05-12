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24 yaşındaki Zeliha'nın hayatını kaybettiği kazanın görgü tanığı: “Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık”

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Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, 11. Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yaparken kamyonet çarpması sonucu 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, hayatını kaybetti. Soruşturmanın sürdüğü kazanın görgü tanığı E.A., verdiği ifadede, “Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık. Kamyonet sürücüsü kazadan sonra yavaşladı. Duracağını sandım. Bisikletimi bıraktıktan sonra başımı kaldırdığımda kamyonet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını gördüm." dedi.

24 yaşındaki Zeliha'nın hayatını kaybettiği kazanın görgü tanığı: “Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık” mask
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Kaza, 28 Nisan’da saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş’in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü S.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Talihsiz olayın ardından yapılan araştırmalarda, Zeliha Güneş’in 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yaptığı belirlendi.

‘BİSİKLETİN GİDONUNA KAMYONETİN KASASI ÇARPTI’

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kazanın görgü tanığı E.A., savcılıkta verdiği ifadesinde, “Olay günü Zeliha’yla birlikte bisiklet sürmek amacıyla Eceabat tarafına geçmiştik. Sapakta mola verdikten sonra yolumuza devam etmek amacıyla ana yola çıktık. Zeliha önde gidiyordu. Ben de birkaç teker arkasından artçı olarak bisiklet kullanıyordum. 20-30 metre gittikten sonra yanımda süratli bir şekilde kamyonet geçti. Kamyonetin rüzgarından etkilendim ancak bisikletin hakimiyetini kaybetmedim. Benimle aynı hizada bisiklet kullanan Zeliha’nın kullandığı bisikletin gidonuna kamyonetin kasası çarptı. Zeliha yere düştü" şeklinde konuştu.

‘HİÇBİR ŞEKİLDE YOLA ÇIKMAMIŞTIK’

Olay sırasında yol çizgisinin iç tarafında olduklarını ifade eden E.A., "Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık. Kamyonet sürücüsü kazadan sonra yavaşladı. Duracağını sandım. Bisikletimi bıraktıktan sonra başımı kaldırdığımda kamyonet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Olay yerinde bulunan bir motosikletli korna çalınca şahıs durdu" dedi.

‘TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR CEZAYI ALMASI İÇİN HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK’

Adalet istediğini belirten Zeliha Güneş’in annesi Gülsüm Güneş ise, "Ailemize, hayatımızın en kara gününü yaşatan sürücünün serbest bırakılması acımızı bir kat daha dağlamıştır. 23 yaşında, hayatının baharında gencecik bir fidan olan, güler yüzlü meleğim Zeliha’mızın umutlarını, hayallerini, geleceğini, hayatını yok eden bu kişinin tüm Türkiye’ye örnek olacak bir cezayı alması için hukuki süreci başlattık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

# Türkiye, sevk, ifade

12 May 2024 - 15:19 - Türkiye --- Okunma

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