KYÖD’de Saral ikinci kez başkan

17’NCİ GENEL KURUL

1947 yılında kurulan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), 17’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Metropol İş Merkezi’ndeki KYÖD Sosyal Tesisleri’nde yapılan genel kurula CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Nazım Gençtürk, DSP Kocaeli eski Milletvekili Bekir Yurdagül, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP Kocaeli İl eski Başkanları Cengiz Sarıbay ve Keramettin Gençtürk, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı ile KYÖD üyeleri katıldı.

UNUTMAMAK GEREKİR

KYÖD Başkanı Uğur Saral konuşmasında, “Derneğimiz çok zor ve sıkıntılı süreçlerden geçti. Fakat tüm bu süreçleri KYÖD’ün başarılı yönetimleri, aklıselim üyelerinin önerileri ve tüm KYÖD ailemiz ile kenetlenerek aştığımızı unutmamak gerek. KYÖD yönetimleri güçlerini derneğimizin köklü tarihi ve onurlu duruşundan alır. 2 yıllık süreçte neler yaptık sizlere kısaca bahsetmek istiyorum.

NET ÜYE ARTIŞI 114 KİŞİ

2 yılda 250 öğrenciye burs verildi. Derneğimize taze kanlar kazandırmak için adayız demiştik ve 135 yeni üye kaydı yapıldı. Vefat edenler ve istifalar sonrası net üye artışı 114 kişi. Ortalama yüzde 30 üye bazında büyüme gerçekleşti. Çevre sorunlarıyla ilgili sıkıntıların çözümüne yönelik kurulan çevre platformunun kurucu üyesi olduk. KYÖD işletmesi, sizlere ait güzel bir tesisi oldu. ‘2 yıl sonra bu salona sıfır borç ile geleceğiz’ demiştik. Kısa vadeli alacaklarımızı bu ay içerisinde tahsil ederek derneğimizin borcunu sıfırlıyoruz” dedi.

DESTEĞİNİZE İHTİYAÇ VAR

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko ise konuşmasında, “Eğitimcilere yönelik şiddet başladı. Eğitimde akran zorbalığı var. Veterinere şiddet var. Atanmayan öğretmenler var. 20 bin öğretmenin atanacağı duyuruldu ama geçen yıl zaten 23 bin öğretmen emekli oldu. Seçimde Kocaeli’de başaramadık ama Türkiye kırmızı oldu. Artık desteğinize Türkiye’nin birinci partisi olarak daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

KYÖD BU KENTİN SENATOSUDUR

DSP Kocaeli geçmiş dönem Milletvekili Bekir Yurdagül konuşmasında, “Yönetimlerle işbirliği yaparken mesafeyi korumak gerekir aksi takdirde zorluklar yaşayabiliriz. Günün politik tartışmaları içerisine girmek KYÖD’ü zorlar. KYÖD bu kentin senatosudur. Uğur arkadaşımız ve yönetimi devam edecek ama KYÖD misyonuna sahip çıkmak gerekir çünkü çok büyük mücadeleler veridi” ifadelerini kullandı.

KYÖD’E ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Kurulda söz alan Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, “Son dönemde beyin göçü yaşıyoruz. Yakın zamanda birçok genç meslektaşıma referans mektubu vermek durumunda kaldım. Okuyan gençlerimize değer verilmediği için gençlerimiz ülkemizden göçüp gidiyor. KYÖD’e bu noktada önemli görevler düşüyor, topyekün harekete geçilmeli ve beyin göçünü önlemeliyiz” sözlerini kaydetti.

İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPACAK ÜÇÜNCÜ İSİM

Konuşmalar sonrası KYÖD’ün yeni dönem başkanının ve kurullarda görev alacak isimlerin seçimine geçildi. 501 üyenin oy kullanma hakkı olan seçimde başkanlık ve kurul seçimlerine tek listeyle gidildi. Kullanılan oylar neticesinde başkanlığa aday tek isim mevcut Başkan Uğur Saral ve listesi bir dönem daha KYÖD yönetimine seçildi. Uğur Saral, Cemal Badem ve Didem Turan’ın ardından iki dönem başkanlık yapmaya hak kazanan üçüncü isim oldu. Pandemi öncesi başkan olan Didem Turan, pandemi döneminde de başkanlık yaparak iki dönem üst üste başkanlık yapmıştı. Saral da Turan’ın ardından üst üste başkanlığa seçilen ikinci isim oldu.

YENİ HEDEFLER İÇİN MÜCADELEYE DEVAM

Genel kurul sonunda başkanlığa yeniden seçilen Uğur Saral tekrar söz alarak, “KYÖD, yaşadığımız kentin markaları sayılırken ismi en üstlere yazılması gereken kurumlardan. 77 yıllık tarihinde kente çok şey verdi. KYÖD hiçbir zaman yapılanları yeterli görmedi. 2 yıl önce verdiğiniz desteğin ardından ortaya koyduğumuz hedeflerin tamamına ulaştık. Sizlere, büyük KYÖD’e layık olacağımızın sözünü veriyoruz. Yeni hedefler için mücadeleye devam” ifadelerini kaydetti.

KYÖD YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU

Uğur Saral, Demet Arslanbaş, Ece Arslankaya, Elif Gün Küçükkaya, Elif Serçetin, Hüseyin Alçıoğlu, İlkay Kaya, Umur Alkan Akbacak, Yağmur Soysal.

DENETİM KURULU

Mehveş Özocak Karakarı, Tuğman Kayalı, Taylan Yılmaz.

DİSİPLİN KURULU

Şerif Ünan, Yavuz Ulugün, Cihat Uçar, Reşat Keçeci, Semra Başak.