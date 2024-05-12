Ters yöne giren otomobil, 7 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza, Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haznedarlar Sokak üzerinde seyreden Yavuz U. yönetimindeki 14 ACG 921 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi’ne gitmek üzere Şeref Sokağa girdi. Otomobiliyle ters yöne giren Yavuz U., sokak üzerinde karşıya koşarak geçmek isteyen 7 yaşındaki E.E’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk bacağından yaralandı. Araç sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 7 yaşındaki E.E., sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.