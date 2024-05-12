Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Yaşam

6 yaşındaki motokrosçu Uras Alp'in hayali yarışlara katılıp şampiyon olmak

ABONE OL Google News Sayfamız

Yalova'da yaşayan 6 yaşındaki Uras Alp İşler, motor sporlarında şampiyonluklar yaşamayı hedefliyor.

6 yaşındaki motokrosçu Uras Alp'in hayali yarışlara katılıp şampiyon olmak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Daha önce iki yarışmaya katılan ve 19 Mayıs'ta da Afyonkarahisar'daki düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek Uras Alp İşler, babası Alper İşler gözetiminde antrenman yapıyor.

Yalova'da parkur olmaması nedeniyle kentin engebeli alanlarında antrenman yapan Uras Alp İşler, babasının talimatlarını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor.

Uras Alp İşler, motor sürmeye 5 yaşında başladığını belirterek, "Bisikleti hemen öğrendim. Bisiklet çok rahat sürülüyordu. Motosiklet zevkli ve tehlikeli. Düşünce de acıyor canım ama ekipmanlarım var. Daha önce 2 tane yarışmaya katılmıştım. Afyon'da dereceye girmek istiyorum, birinci olmak istiyorum." dedi.

Yalova'da antrenman yapabilecek bir parkurun bulunmadığını anlatan Uras Alp, "Parkurumuz yok. Yarışmayı daha çok seviyorum. Bir gün kupa getirmiştim okula. Arkadaşlarıma baktırdım, sonra çantama koymadım biraz elimde tuttum. Keşke parkur olsaydı Yalova'da. İnsanlar motosikletleri caddede sürmeseydi, parkurda sürseydi." ifadelerini kullandı.

Alper İşler de oğlunun bisikletten sonra motosiklet sürmek istediğini belirterek, "Motosikleti bir deneyimlemek istedik ve deneyimledik. Motosiklette de başarılı olunca yarışlara katılmaya karar verdik. Geçen sezon 2 yarışa katılabildik. Bu yıl yeni bir sezon başlıyor. 19 Mayıs'ta Afyon'dayız. İyi yarışıyoruz ama tek eksiğimiz var. Parkurumuz yok. Yalova'da parkur problemimiz var. Yalova'yı iyi bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Uras Alp'in iyi çalıştığını dile getiren Alper İşler, şunları kaydetti:

"Hocalarıyla beraber güzel çalışıyor. Dediklerimizi yapmaya çalışıyor. Emek veriyor, çaba sarf ediyor. Umuyoruz daha iyi yerlere gelecek. Başarılı olacağına inanıyoruz. Hem emek hem çaba hem de maliyet gerektiren bir spor. Çok fazla özveri istiyor ve zamanınızın büyük kısmını alıyor ama pişman değiliz, seviyoruz. Motor sürmek tehlikeli değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ekipmansız motora binmek ve bu işi amatörce yapmak, kask, ekipman kullanmadan binmek tehlikeli. Trafikte kullanmak çok tehlikeli. Parkurda, hocalarla, bu işi bilen insanlarla yapmak kesinlikle tehlikeli değil. Motor sporlarında motokros başlangıç kısmı, temel kısmı. Motokrostan sonra kendi düşünceleriyle ne yapmak istediğine karar verecek."

Kaynak: AA

# VAR, yeni

12 May 2024 - 15:32 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.574.211 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL