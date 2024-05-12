İZSANDER'de bayrak değişimi

LEVENT BAHADIR YENİDEN ADAY OLMADI

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) olağan genel kurulunu, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisindeki konferans salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık seçimiyle yönetim ve denetim kurullarında görev alacak kişilerin seçildiği genel kurulda başkan değişti. 772 üyesi bulunan derneğin mevcut Başkanı Levent Bahadır, tekrardan göreve aday olmazken Yusuf Altınay derneğin yeni başkan oldu. Başkanlık için tek aday olan Altınay’ın seçilmesiyle yönetim ve denetim kurullarındaki isimler de belli oldu.

MEZUN DERNEKLERİ BÜYÜK ÖNEME SAHİPTİR

Genel kurul öncesi söz alan önceki Başkan Levent Bahadır konuşmasında, “İyi ki sanat okulu mezunu olmuşum ve iyi ki bugün sizinle buradayım. Okulları marka yapan idareleri, teknisyenleri, öğretmenleri ve öğrencileri olmuştur ama mezun dernekleri de bu noktada büyük pay sahibidir. İZSANDER de okulumuzun markalaşmasında büyük öneme sahiptir ve olmaya da devam edecektir. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

1 MART FACİASI ANITI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

İZSANDER’in yeni Başkanı Yusuf Altınay ise yaptığı konuşmada, “Kurulduğu günden bu yana derneğimize hizmet etmiş olan herkese teşekkür ediyorum. Bana ve yönetim kuruluma güvenerek görevi teslim eden tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Mart Faciası anısına bir anıt yapılması gündeme gelmişti. Biz de bu anıtın yapılması için elimizden geleni yapacağız ve gerekli adımları atacağız. Belediye başkanlarımızı ziyaret ettiğimiz zaman anıt konusunu muhakkak dile getireceğiz” sözlerini kaydetti.

İZSANDER YENİ YÖNETİMİ

Yusuf Altınay, Ahmet Özcan, Haluk Efe, Mesut Nöbetcigil, Yasemin Akçakaya.

DENETİM KURULU

Hakan Azak, Özay Sancar, Semih Toplu.