Kocaeli eski milletvekili hayatını kaybetti

Kocaeli eski milletvekili Adem Ali Sarıoğlu vefat etti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat eden Sarıoğlu’nun naaşı pazartesi günü Gölcük Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gözlementepe Mezarlığında defnedilecek.
ADEM ALİ SARIOĞLU KİMDİR
Adem Ali Sarıoğlu 1946 yılında Çayeli'nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendislik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde başmühendis olarak çalıştıktan sonra 16. Dönem Kocaeli milletvekilliği yaptı. 13 Haziran 1977 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında TBMM’de Adalet Partisi milletvekili olarak görev yapan Sarıoğlu evli ve üç çocuk babasıydı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan Gürcan - Allah rahmet eylesin,Mekanı Cennet olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.