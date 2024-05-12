Kocaeli eski milletvekili hayatını kaybetti

Kocaeli eski milletvekili Adem Ali Sarıoğlu vefat etti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat eden Sarıoğlu’nun naaşı pazartesi günü Gölcük Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gözlementepe Mezarlığında defnedilecek.

ADEM ALİ SARIOĞLU KİMDİR

Adem Ali Sarıoğlu 1946 yılında Çayeli'nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendislik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde başmühendis olarak çalıştıktan sonra 16. Dönem Kocaeli milletvekilliği yaptı. 13 Haziran 1977 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında TBMM’de Adalet Partisi milletvekili olarak görev yapan Sarıoğlu evli ve üç çocuk babasıydı.