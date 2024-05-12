Çocuklardan annelere el emeği hediyeler

ÇOCUK PİNİĞİ YAPILDI

Kocaeli genelinde her yaştan anneyi, “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” ile bir araya getirerek sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, özel bir program daha düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilçelerde açılan Anne Şehir merkezlerinin tamamında Anneler Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte sağlıklı yaşam yürüyüşü ve spor aktivitelerinin ardından anne çocuk pikniği yapıldı. Gün sonunda merkeze üye olan annelere, kurs eğitmenleri tarafından eğitim sertifikaları takdim edildi.

ÇANTA DA BOYADILAR

Piknikte çocuklar anneleriyle “bedenden oyuna” adlı dans gösterisini gerçekleştirdi. Çocuklarıyla dans eden anneler, miniklerden aldıkları el emeği hediyelerle duygu dolu anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında anneler, Marifetli Eller Atölyesi’nde çocuklarıyla çanta boyadı. Atölye sonunda minikler, boyadıkları çantaları annelerine hediye etti ve birlikte karaoke yaparak eğlendi.