Küçük yayalar sürücüleri uyardı

PİRİ REİS İLKOKULU’NDA
Gölcük’te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir program gerçekleştirildi. Piri Reis İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik bilinci aşılandı ve trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığınca “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitleri kırmızıya boyanarak yoldan geçen araç sürücülerine uyarılarda bulunuldu.
KIRMIZIYA BOYADILAR
Etkinliğe Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Piri Reis İlkokulu öğrencileri, polisler ve zabıtalar katıldı. Etkinlikte öğrenciler, Kaymakam Gültekin ve Başkan Yardımcısı Uzuner ile birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyayıp ellerindeki pankartlar ile yoldan geçen araç sürücülerine yayalara dikkatli olmaları ve öncelik vermeleri konusunda hatırlatmada bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.