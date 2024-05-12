Vali Yavuz’dan eşiyle şehit annesine ziyaret

85 MİLYON SİZLERİN EVLADIDIR

Bu yıl da Anneler Günü’nde şehit ailelerimizi unutmayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, şehidimiz Binbaşı Deniz Akdeniz’in emaneti, kıymetli annesi Ayşen Hanım’ı ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehidimize Allah’tan rahmet dileyen ve 85 milyon sizlerin evladıdır diyen Yavuz Çifti, “Evlatları Allah yolunda, vatanın bölünmez bütünlüğü için seve seve canlarını feda ederken bizlere emanet edilen şehit annelerine ne kadar hizmet etsek azdır.

HAKLARINIZI ÖDEYEMEYİZ

Sizlere ne kadar sevgi, saygı, şefkat göstersek yine de haklarınızı ödeyemeyiz. Vatanımız ve kutsal değerlerimiz için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakâr anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyoruz. Sizlere mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyoruz” sözlerini kaydettiler.

Kaynak: Haber Merkezi