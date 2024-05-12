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Aşırı terlemeden kurtulmak Botoks tedavisi ile 10 dakika sürüyor

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Erdem Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Burcu Barutçugil, "Tedavinin olumlu etkileri genellikle 3-7 gün sonra görülüyor ve ortalama 6-9 ay süreyle bu bölgede terleme önleniyor" dedi

Aşırı terlemeden kurtulmak Botoks tedavisi ile 10 dakika sürüyor mask
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Erdem Sağlık Grubu, Erdem Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Burcu Barutçugil, aşırı terlemenin deri bariyerinin bozulmasıyla bakteri, mantar enfeksiyonları ve deri tahrişlerine de neden olabildiğini belirterek, aşırı terlemede botoks tedavisine ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Yapılan açıklamaya göre, terleme, aşırı sıcak havalarda, stres, endişe, utanma, korku ve fiziksel egzersiz gibi durumlarda vücut ısısının artması sonucunda ortaya çıkan oldukça normal bir durum ve vücudun sağlıklı çalıştığının doğal bir göstergesi.

Ter bezlerinin normalden fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan aşırı terleme, bireylerin ruhsal durumunu kötü yönde etkiliyor, sosyal hayatını engelliyor, kıyafet seçimini belirliyor veya okul/iş verimini düşürüyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.

Görüşlerine yer verilen Barutçugil, aşırı terlemenin her yaş ve cinsiyette görülebileceğini, tedaviye başlamadan önce ise bu duruma neden olabilecek durumların araştırılması gerektiğini belirterek, ’Terlemenin bir hastalık nedeniyle oluşmadığının ortaya konması gerekiyor. Aşırı terlemenin altında yatan herhangi bir neden tespit edilmediğinde sebebi bilinmeyen primer (idiyopatik) olarak adlandırılıyor. Primer hiperhidroz, ter bezlerinin normalden 4-5 kat daha aktif olmasından kaynaklanıyor. Hastalık ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Çoğunlukla bölgesel olarak koltukaltı, avuç içi veya ayak tabanlarında simetrik olarak gözleniyor. Her mevsimde görülen ve hayat boyu devam eden bu tip hiperhidroz için psikolojik sebepler ve duygusal stres gibi durumlar tetikleyici olabiliyor’ ifadelerini kullandı.

Aşırı terleme şikayeti olan kişilerin, bu durumdan kurtulmak için terleme önleyici spreylere başvurabilirler, ancak bu ürünlerin ağır metal içerikleri nedeni ile kansere neden olabiliyor. ’Botoks uygulaması, son yıllarda aşırı terleme tedavisinde güvenilir, hayatı kolaylaştıran, ameliyatsız, pratik bir yöntem olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Bu uygulama, terleyen bölgedeki sinir iletimini geçici bir süre durduruyor, ter bezlerinin çalışmasını blokluyor ve ter yapımını engelliyor. Bu işlemde ter bezlerine kalıcı zarar verilmiyor. Uygulamanın etkisi geçtiğinde ter bezleri eskisi gibi ter üretmeye devam ediyor.’

“Botoks tedavisi 10 dakika sürüyor"

Uzm. Dr. Burcu Barutçugil, aşırı terleme için uygulanan botoks tedavisinin yaklaşık 10 dakikalık bir işlem olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

’Tedavinin olumlu etkileri genellikle 3-7 gün sonra görülüyor ve ortalama 6-9 ay süreyle bu bölgede terleme önleniyor. Bu süre bitiminde terleme tekrar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Etki azalıp aşırı terleme sorunu tekrarladığında yeniden uygulama yapılabiliyor. İşlem sonrası kişiler çok kolay iş hayatına ve sosyal yaşamına dönebiliyor.

Gebeler, emziren kadınlar, kas-sinir kavşağı hastalığı veya kanama problemleri olanlar ile 18 yaşından küçüklere botoks uygulanmıyor. Ayrıca botoks yapılması planlanan bölgede deri hastalığı olan kişilerde, iyileşme sağlanmadan botoks uygulaması yapılmamasına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Aşırı terleme tedavisinde genellikle koltukaltı, avuç içi, ayak tabanlarına botoks yapılıyor.

# HER

12 May 2024 - 17:38 - Sağlık --- Okunma

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