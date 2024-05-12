Eğitim İş’de kongre heyecanı

Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube 6’ncı Olağan Genel Kurulu İzmit Metropol İş Merkezi Tanyeli Düğün Salonu’nda gerçekleşiyor. 3 bin 426 üyesi bulunan şubenin genel kurulunda 213 delegenin oy kullanma hakkı olan kongrede 7 kişiden oluşacak yeni dönem yönetim kurulu, 3’er kişiden oluşacak denetim ve disiplin kurulu ve 6 kişiden oluşacak genel merkez delegeleri belli olacak. Çoğunluğun sabah saatlerinde sağlanamadığı kongre 15:00 sularında başladı. Kongrede 2 liste yarışıyor.

LİSTELER BELLİ OLDU

Laik, bilimsel çağdaş eğitim için dinamik ve tecrübeli kadromuz ile hazırız sloganı ile hazırlanan listede yönetim kurulu adaylarında; Coşkun Sarı, Pınar Genç Topçuoğlu, Pınar Pınarlı, Mustafa Çağdaş Çandır, Sonay Aslan, Önder Sevim Muzaffer Oğuz yarışıyor. Denetleme kurulu adaylarında Hatice Demir, Murat Göçmen, İlknur Uçak yer alırken, disiplin kurulu adaylarında Özlem Koyuncu, Oktay Ayyıldız, Fatmakurt Akkut bulunuyor. ‘Bir dönemin değil Kemalist devrimlerim devamıyız” sloganı ile hazırlanan listede yönetim kurulu adaylarında Gülcan Yılmaz, Tuğba Topal, Gül İzkavaz, Yasemin Öztürk, Halil Küçükyahyaoğlu, Ersin Tolga Başbay, Mustafa Kanıbol yer alıyor. Denetleme Kurulunda Sabri Mutlu, Zeynep Gerim, Bülent Uğarsız, Disiplin kurulunda ise Cantürk Şanal, Nazım Durmuş Halil Bağdat yer alıyor.