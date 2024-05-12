BAL’da düşen son takım belli oldu

İKİ TAKIM DA SON MAÇINI KAZANDI, KULLAR DÜŞTÜ

Son haftaya aynı puanda giren Gölcükspor ile Kullarspor, deplasmandaydılar. Kullarspor, İstanbul’da Taçspor ile karşılaştı. Gölcükspor ise Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor sınavındaydı. Son haftaya ikili averaji rakibine göre daha iyi olarak giren Gölcükspor’un ligde kalması için Kapaklıspor deplasmanında kazanması yetiyordu. 77.dakikaya kadar 1-1 devam eden maçta Gölcükspor, Emre Okur’un attığı golle bu dakikada skoru 2-1 yaptı. Son dakikada Coşkun Güner skoru belirleyen isim oldu, Gölcükspor maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kullarspor’un son hafta Taçspor maçını kazanması yetmeyecekti, Gölcükspor’un da puan kaybını bekleyecekti. Kullarspor uzatma dakikalarına 3-1 önde girdiği maçta 90+5’de skor 3-3’e geldi. 90+9’da Kullarspor, Kaan Karakuş’un attığı golle 4-3 galip geldi. Ancak bu galibiyet Kırmızı-Siyahlı ekibe yetmedi, BAL 2.Grup’ta düşen son takım Kullarspor oldu.