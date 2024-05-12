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Anneler Günü’ne özel mesaj yayımladılar

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Anneler Günü’nde, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi özel bir mesaj yayımladı. Mesajda annelerin günü kutlanırken değerlerinin bilinmesi gerektiğinin altı çizildi.

Anneler Günü’ne özel mesaj yayımladılar mask
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DUYGULARI İFADE ETMEK ZOR OLABİLİR

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi, Anneler Günü mesajında “Evlat kıyamadığım, evlat canın tek yarısı. Evlat varlık sebebim, evlat gözümün nuru. Doğan güneşim evlat hayattaki tek vaz geçilmezim Dünyadaki en özel varlıklar olan annelerimiz için ne yapsak azdır. Annelerin mutlu olduğu zamanlar genellikle çocuklarının da mutlu olduğunu gördükleri anlardır. Çoğu zaman duyguları ifade etmek zor olabilir.  Size her zaman önemli ve özel olduğunuzu hissettiren yegâne varlıklardan birisi annenizdir. Doğum günü ya da Anneler Günü başta olmak üzere, her gün annenize onu ne kadar sevdiğinizi belli edebileceğiniz bir şanstır.

ANNELER GÜNÜ’NÜ BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Bu şansın kıymetini bilerek annenizi güzel ve duygusal sözlerle mutlu edebilmeniz mümkün. Anneye güzel sözler ile siz de kendi duygularınızı annenize yansıtabilirsiniz. Dilerseniz anneye duygusal sözler arasından ilham alarak duygularınızı ifade edebilir, annenizin yüzünde gülücükler açtırabilirsiniz. Bizler için her türlü fedakârlıkta bulunan annelerimize karşı duyduğumuz sevgiyi kelimelerle ifade edemediğimiz zamanlar olabilir. Anneye duygusal sözler arasından seçimler yaparak, sizler de annenize duyduğunuz sevgiyi etkileyici bir şekilde dile getirebilirsiniz. Anneler için güzel sözler söylemek ya da hoş ve sevimli mesajlar atmak için sadece Anneler Günü’nü beklemek zorunda değilsiniz.

HOŞ BİR SÜRPRİZ OLACAKTIR

İçinizdeki duyguları özel günler dışında da annenize yansıtabilirsiniz. Birbirinden güzel ve anlamlı anneye duygusal sözler arasından seçeceğiniz metinleri istediğiniz zaman annenizle paylaşabilirsiniz. Böylece onun her zaman kendisini özel hissetmesini de sağlamanız mümkün. Zamanın hızla akıp geçtiği günümüz şartlarında sizin duygularınıza ışık olacak güzel sözlerle annenizi duygulandırmak aynı zamanda onun için hoş da bir sürpriz olacaktır. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Hakka yürüyen annelerin devirleri daim mekânları cennet olsun Sağlık mutluluk huzur dolu yaşamınız olsun can annelerimiz” ifadelerine yer verildi.

 

# ifade, HER, İzmit, Anneler Günü

12 May 2024 - 18:21 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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