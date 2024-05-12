Tuba ve Fatma Naz kardeşler Avrupa üçüncüsü

KAĞITSPOR’DAN BİR BAŞARI DAHA
Kağıtspor’un son yıllarda karate branşında yetiştirdiği en önemli sporculardan olan Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen kardeşler bir başarıya daha imza attılar. Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda yarı finalde kaybeden Mavi-Beyazlı ekibin iki milli karatecisi üçüncülük maçında mindere çıktılar. Daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceler elde eden kardeş sporcular Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen, bu kez Avrupa üçüncüsü olarak kürsüde yer aldılar. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Avrupa Büyükler Karate şampiyonasında çifte Bronz Madalya, kazanan sporcularımız Tuba Yakan ve Fatma Naz Yenen kardeşler, Büyük Bayanlar Takım Kumite dalında Avrupa Üçüncüsü olarak büyük Başarıya imza attılar. Sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyoruz” denildi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.