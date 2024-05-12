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U-13’ler hız kesmiyor

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Küçük yaş gruplarında yeni başlayan U-13 Ligi’nde hafta sonu birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. A Grubu’nda zirve yarışı yapan Kocaelispor, kazanmaya devam ediyor. Yeşil-Siyahlı ekibin minikleri, son maçında KYÖD Spor’u 8-0 mağlup etti.

Kenan Meriç
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U-13’ler hız kesmiyor
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GÜNEŞSPOR GALİP

U-13 Ligi A Grubu’nda bir diğer müsabakada Güneşspor ile Yahya Kaptanspor takımları karşılaştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçı Güneşspor takımı 4-1 kazandı. Bu gruba dahil bir diğer maçta da İzmit Yıldızspor, Derince Gücüspor’u 4-0 yendi. B Grubu’nda da maçlar vardı. Çok denk takımların yer aldığı bu grupta Yenişehirspor, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Çayırtepe Gençlikspor’u 3-2 ile geçti. Kocaeli Gücüspor ile Bekirderespor arasında oynanan maçta da kazanan olmadı. 2-2 berabere biten maçta izleyenler gole ve futbola doydu.

İZMİT İDMAN YURDU GALİP

C Grubu’nda oynanan maçlarda da çok büyük çekişme vardı. Cephanelik Stadı’nda Kocaeli Öncü Gençlikspor ile İzmit İdman Yurdu arasındaki mücadele nefes kesti. İzmit İdman Yurdu, rakibine 4-2 üstünlük sağladı. Bu sahada oynanan bir diğer maçta da İzmit Maltaspor ile Yeni Kandıraspor takımları karşılaştı. Deplasman takımı Yeni Kandıraspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. D Grubu’nda da Hacı Hızır Şafakspor, Serdar GB karşısında farklı skorla galip geldi, rakibini 7-0 yendi. E Grubu’nda Yazlıkspor, Harb-İşspor’u 4-1 ile geçti.

U-13 LİGİ TOPLU SONUÇLAR

A GRUBU

Güneşspor: 4 Yahya Kaptan: 1

KYÖD Spor: 0 Kocaelispor: 8

Derince Gücüspor. 0 İzmit Yıldızspor: 4

B GRUBU

Çayırtepe Gençlik: 2 Yenişehirspor: 3

1937 Sekaspor. 1 İzmit 41 FK: 4

Kocaeli Gücü: 2 Bekirderespor: 2

Marmara Gençlik: 3 Tavşantepe: 3

Derincespor AŞ: 0 Bağçeşmespor: 4

C GRUBU

Yeşilovaspor: 3 Akmeşespor: 0

Kocaeli Öncü Gençlik: 2 İzmit İdman Yurdu: 4

İzmit Malta: 1 Yeni Kandıra: 2

Yavuzspor: 0 Derince Birlik: 5

D GRUBU

Serdar GB: 0 Hacı Hızır Şafak: 7

Yenimahalle: 0 Kocaeli Gençspor: 4

Çınarlıspor: 2 Ç.Plajyoluspor: 3

E GRUBU

Seka Doğanspor: 0 Karamürselspor: 4

Şirinköyspor: 4 Çamçukurspor: 0

Gölcük İY: 0 Asarköyspor: 4

Harb-İşspor: 1 Yazlıkspor: 4

G.Çiftlikspor: 11 K.Barbarosspor: 0

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12 May 2024 - 18:24 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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