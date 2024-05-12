U-13’ler hız kesmiyor

GÜNEŞSPOR GALİP
U-13 Ligi A Grubu’nda bir diğer müsabakada Güneşspor ile Yahya Kaptanspor takımları karşılaştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçı Güneşspor takımı 4-1 kazandı. Bu gruba dahil bir diğer maçta da İzmit Yıldızspor, Derince Gücüspor’u 4-0 yendi. B Grubu’nda da maçlar vardı. Çok denk takımların yer aldığı bu grupta Yenişehirspor, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Çayırtepe Gençlikspor’u 3-2 ile geçti. Kocaeli Gücüspor ile Bekirderespor arasında oynanan maçta da kazanan olmadı. 2-2 berabere biten maçta izleyenler gole ve futbola doydu.
İZMİT İDMAN YURDU GALİP
C Grubu’nda oynanan maçlarda da çok büyük çekişme vardı. Cephanelik Stadı’nda Kocaeli Öncü Gençlikspor ile İzmit İdman Yurdu arasındaki mücadele nefes kesti. İzmit İdman Yurdu, rakibine 4-2 üstünlük sağladı. Bu sahada oynanan bir diğer maçta da İzmit Maltaspor ile Yeni Kandıraspor takımları karşılaştı. Deplasman takımı Yeni Kandıraspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. D Grubu’nda da Hacı Hızır Şafakspor, Serdar GB karşısında farklı skorla galip geldi, rakibini 7-0 yendi. E Grubu’nda Yazlıkspor, Harb-İşspor’u 4-1 ile geçti.
U-13 LİGİ TOPLU SONUÇLAR
A GRUBU
Güneşspor: 4 Yahya Kaptan: 1
KYÖD Spor: 0 Kocaelispor: 8
Derince Gücüspor. 0 İzmit Yıldızspor: 4
B GRUBU
Çayırtepe Gençlik: 2 Yenişehirspor: 3
1937 Sekaspor. 1 İzmit 41 FK: 4
Kocaeli Gücü: 2 Bekirderespor: 2
Marmara Gençlik: 3 Tavşantepe: 3
Derincespor AŞ: 0 Bağçeşmespor: 4
C GRUBU
Yeşilovaspor: 3 Akmeşespor: 0
Kocaeli Öncü Gençlik: 2 İzmit İdman Yurdu: 4
İzmit Malta: 1 Yeni Kandıra: 2
Yavuzspor: 0 Derince Birlik: 5
D GRUBU
Serdar GB: 0 Hacı Hızır Şafak: 7
Yenimahalle: 0 Kocaeli Gençspor: 4
Çınarlıspor: 2 Ç.Plajyoluspor: 3
E GRUBU
Seka Doğanspor: 0 Karamürselspor: 4
Şirinköyspor: 4 Çamçukurspor: 0
Gölcük İY: 0 Asarköyspor: 4
Harb-İşspor: 1 Yazlıkspor: 4
G.Çiftlikspor: 11 K.Barbarosspor: 0
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.