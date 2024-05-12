U-17 Play-Off’ta yenilen eleniyor

İZMİT 41 FK-HACI HIZIR ŞAFAK
U-17 Ligi Play-Off ilk turda Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta İzmit 41 Futbol Kulübü ile Hacı Hızır Şafakspor takımları karşılaşacak. 19.00’da başlayacak maçı kazanan takım bir üst tura çıkacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta da Darıca Birlikspor ile Karamürsel İdman Yurdu arasındaki mücadele izlenecek. Bu maçın da başlama saati 19.00 olarak belirlendi. Başiskele Stadı’nda da Yahya Kaptanspor ile Karamürselspor takımları aynı saatte karşı karşıya gelecek.
U-17 LİGİ PLAY-OFF İLK TUR MAÇLARI
GÜNÜN PROGRAMI
M.Ali Kağıtçı Stadı
19.00 Darıca Birlikspor-Karamürsel İY
Avni Kalkavan Stadı
19.00 İzmit 41 FK-Hacı Hızır Şafakspor
Cephanelik Stadı
19.00 Gölcük Karadenizspor- Derince Birlik
Başiskele Stadı
19.00 Yahya Kaptan-Karamürselspor
Derince Stadı
19.00 41 Karadeniz Sportif-Gölcükspor
Darıca Nene Hatun Stadı
19.00 Gebzespor-Beylikbağıspor
14 MAYIS SALI
Derince Stadı
19.00 Maltaspor-Darıca Kültür Martıspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.