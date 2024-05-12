U-17 Play-Off’ta yenilen eleniyor

İZMİT 41 FK-HACI HIZIR ŞAFAK

U-17 Ligi Play-Off ilk turda Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta İzmit 41 Futbol Kulübü ile Hacı Hızır Şafakspor takımları karşılaşacak. 19.00’da başlayacak maçı kazanan takım bir üst tura çıkacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta da Darıca Birlikspor ile Karamürsel İdman Yurdu arasındaki mücadele izlenecek. Bu maçın da başlama saati 19.00 olarak belirlendi. Başiskele Stadı’nda da Yahya Kaptanspor ile Karamürselspor takımları aynı saatte karşı karşıya gelecek.

U-17 LİGİ PLAY-OFF İLK TUR MAÇLARI

GÜNÜN PROGRAMI

M.Ali Kağıtçı Stadı

19.00 Darıca Birlikspor-Karamürsel İY

Avni Kalkavan Stadı

19.00 İzmit 41 FK-Hacı Hızır Şafakspor

Cephanelik Stadı

19.00 Gölcük Karadenizspor- Derince Birlik

Başiskele Stadı

19.00 Yahya Kaptan-Karamürselspor

Derince Stadı

19.00 41 Karadeniz Sportif-Gölcükspor

Darıca Nene Hatun Stadı

19.00 Gebzespor-Beylikbağıspor

14 MAYIS SALI

Derince Stadı

19.00 Maltaspor-Darıca Kültür Martıspor