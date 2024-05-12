Gebze Mesude İşman İlkokulu Türkiye finallerinde

KOCAELİ KADIN FK’NİN ALTYAPISINI OLUŞTURUYOR
Kadın futbolunda sadece ilimizin değil, Türkiye’nin de en önemli kulüplerinden olan Kocaeli Kadın FK, okul-kulüp işbirliğini de en iyi şekilde uygulayan bir takım. Daha önceki yıllarda yıldızlarda Gölcük Kavaklı, gençlerde ise Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ile ortak hareket eden Kocaeli Kadın FK, küçük kızlarda da Gebze Mesude İşman İlköğretim Okulu ile birlikte çok önemli işler yapıyor. Gebze Mesude İşman İlköğretim Okulu, küçük kızlar futbolda Aydın’da oynanan yarı final maçlarında Manisa’yı 3-1, Balıkesir’i 5-0 ve finalde de İzmir’i 6-0 mağlup etti. Galip Kotanci’nin çalıştırdığı takım Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek. Finaller 5-11 Haziran tarihleri arasında Burdur da yapılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.