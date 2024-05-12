Ne ceza gelecek?

Kimi bardak sular polis memurlarına geldi. Sakaryaspor teknik direktörü Coşkun Demirbakan sahaya atılan bardak suyu tribünlere geri gönderip hareket yapınca numaralı tribünlerdekiler öfkelendi. Deneyimli teknik adama çok sayıda bardak su fırlatıldı, polis kalkanlarıyla devreye girdi. Maç kısa süre durdu.
Ayrıca maç boyunca hemen hemen tüm tribünlerden kötü ve çirkin tezahüratta bulunuldu. Kocaelispor’un hem saha olayları, hem de küfürlü tezahürattan disipline sevk edilmesine kesin gözüyle bakılırken, bloke cezalarının yanı sıra seyircisiz oynama yaptırımı gelebileceği belirtiliyor. Kocaelispor’un Play-Off’ta olası ikinci tura yükselmesi durumunda iç saha maçını seyircisiz oynama durumu söz konusu.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Basiskele41 - Ne bekliyorsunuz aferin mi hediye mi ????
nasıl bir kafa yapısı var bunu atanların
Kocaelispor lu olmadıkları kesin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.