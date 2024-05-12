Ertuğrul Sağlam’ın sözleşme detayları

AYNI ÜCRETİ ALACAK



Tecrübeli teknik adam sezon başında anlaştığı ücretin aynısı karşılığında Kocaelispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. TFF sezon sonu tarihini 30 Haziran olarak belirlediği ve Play-Off maçları nedeniyle Kocaelispor için lig devam edeceği bu süreçte resmiyette yarım sezonluk anlaşma yapılmış oldu. Ancak Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam Play-Off süreci için herhangi bir ücret talep etmedi. Sağlam’ın sözleşme yükümlülükleri gelecek sezon başlayacak.2024-25 sezonunun ardından opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek.