Ertuğrul Sağlam’ın sözleşme detayları

AYNI ÜCRETİ ALACAK
Tecrübeli teknik adam sezon başında anlaştığı ücretin aynısı karşılığında Kocaelispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. TFF sezon sonu tarihini 30 Haziran olarak belirlediği ve Play-Off maçları nedeniyle Kocaelispor için lig devam edeceği bu süreçte resmiyette yarım sezonluk anlaşma yapılmış oldu. Ancak Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam Play-Off süreci için herhangi bir ücret talep etmedi. Sağlam’ın sözleşme yükümlülükleri gelecek sezon başlayacak.2024-25 sezonunun ardından opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.